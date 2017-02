Championnat de France handisport, ce week-end

Pour la deuxième fois consécutive, la piste Albert-Boulon du vélodrome du Creps de Bourges sera le théâtre ce week-end du championnat de France handisport.

Cette fois, c'est le comité du Cher qui est l'organisateur. Les sportifs devraient donner une belle leçon de vie aux spectateurs, samedi soir et dimanche.

Ils ne seront que seize à concourir et c'est dans leur catégorie de handicap qu'ils brigueront le titre national en poursuite 3 ou 4 kilomètres, kilomètre ou 500 m et scratch.

Deux Tahitiens

au départ

Les regards des Berrichons seront tournés vers le sociétaire de l'AC Bas-Berry, Victor Thoonsen, transfuge d'Indre-Vélo-Passion. Spécialiste de bicross quand il était môme, le Castelroussin a été victime d'une rupture d'anévrisme lors des championnats du monde de la discipline aux Pays-Bas. Il a réappris à marcher et à parler et c'est avec le cyclisme sur piste qu'il a retrouvé le plaisir de la compétition sportive et cycliste.

Il a l'habitude d'affronter les valides en pass'cyclistes. Aux côtés de ses coéquipiers Gérard Vigneau, Alain Millet, Éric Hervouet et consorts, il roule, s'entraîne et apprend

Deux Tahitiens seront également au départ en solo ainsi que deux tandems.

Malvoyant, Raphaël Beaugillet (ASH Blois) est un habitué des podiums et il sera piloté par Jean-Marie Gouret.

le programme

BOURGES (Creps).

Samedi. De 21 h 15 à 22 h 40 : vitesse tandem, poursuite individuelle 3 et 4 km (séries).

Dimanche. De 9 heures à 12 h 30 : poursuite tandem 4 km (finale), poursuite 3 et 4 km (finale et petite finale), km sol et tandem, scratch et cérémonies protocolaires.

Nadine Maréchal