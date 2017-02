Présentation des clubs organisateurs

L’organisation d’Epreuves Elites prestigieuses telles que Le Circuit de la Vallée du Bédat et la Durtorccha demande beaucoup de moyens humains et financiers.

L’Union faisant la force, le Cycle Olympique Chamalièrois (COC), l’Entente Cycliste Clermont Communauté (E3C), l’Etoile Cycliste de Clermont Ferrand (ECCF), L’ASPTT de Clermont-Ferrand (ASPTT CF), le Vélo Sport Gerzatois (VSG) et le Vélo Club Cournon d’Auvergne (VCCA) se sont réunis, il y a 17 ans, pour organiser les courses cyclistes Circuit des Communes de la Vallée du Bédat et La Durtorccha sous la houlette du Comité Régional Cycliste d’Auvergne (CRCA).

Du fait du redécoupage des régions, le CRCA va disparaitre au cours de l’année 2017, c’est pourquoi l’ASPTT CF, le VSG, l’ECCF et le VCCA ont décidé de créer une nouvelle association pour gérer ces organisations.

C’est ainsi que l’Association pour le Cyclisme Elite dans l’Agglomération Clermontoise (ACEDAC) est née !

Autour du président Daniel Chapeland, les membres de l’ACEDAC et plus de 150 bénévoles vont oeuvrer pour la réussite de chacune de ces deux épreuves Elite nationale de la Fédération Française de Cyclisme.

L’avenir des plus belles épreuves de la région clermontoise est donc assuré d’autant plus que les sponsors et les collectivités territoriales ont décidé de continuer à les soutenir.

Détails de l’organisation