Fabio Do Rego : « Passer un cap »

Mi-mars, il sera à coup sûr un garçon à surveiller sur Bordeaux-Saintes, première manche de la Coupe de France DN2. Fabio Do Rego est en forme. La semaine dernière,...

Balen BC passe en Elite

Le Balen BC prend de l'âge. Depuis plusieurs années, le club est un vivier du cyclisme belge. Il fournit tous les ans au niveau Espoir, quelques uns des meilleurs Juniors belges qu'il a formés....

Guillaume De Almeida : « Repasser pro au Portugal »

Guillaume De Almeida a un parcours atypique dans le cyclisme. Après plusieurs saisons à l’US Montauban, le Franco-portugais signe un contrat d’un an, en 2016, avec l'équipe...

Circuit des Plages Vendéennes - Ep. 4 : Les engagés

La quatrième des six épreuves de la 31e édition du Circuit des Plages Vendéennes (Elite Nationale) se dispute ce jeudi autour de La Mothe-Achard. Au programme : 6 tours de 23,6...

FFC : Le programme de Michel Callot

Le projet fédéral de Michel Callot, candidat unique à la présidence de la FFC au mois de mars prochain, sous la bannière 'Roulons tous ensemble', se décline en...

Circuit de la Sarthe : L'édition 2017 dévoilée

La 65e édition du Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire (2.1) a été dévoilée ce mardi. L'épreuve débutera à Pouzauges (Vendée) pour se terminer...

Yoann Paillot : « J'en avais un peu marre »

Deuxième du Challenge BBB-DirectVelo l'an passé, Yoann Paillot n'aura pas mis longtemps à lever les bras en 2017. Le Charentais de l'Océane Top 16 s'est offert ce mardi, avec...

Circuit des Plages Vendéennes - Ep. 3 : Classements

Yoann Paillot (Océane Top 16) s'est imposé en solitaire ce mardi lors de la troisième épreuve du Circuit des Plages Vendéennes (Elite Nationale), disputée sur...

Vidéos - Boucles du Haut-Var - Ep. 2 : L'arrivée

Adrien Carpentier (VC Rouen 76) a remporté ce mardi la deuxième épreuve des Boucles du Haut-Var (Semaine Azuréenne), courue sur 125 kilomètres entre La Verdière...

Boucles du Haut-Var - Ep. 2 : Les réactions

Adrien Carpentier (VC Rouen 76) a remporté ce mardi la deuxième épreuve des Boucles du Haut-Var (Semaine Azuréenne), courue sur 125 kilomètres entre La Verdière...

Boucles du Haut-Var - Ep. 2 : Classement

Adrien Carpentier (VC Rouen 76) a remporté ce mardi la deuxième épreuve des Boucles du Haut-Var (Semaine Azuréenne), courue sur 125 kilomètres entre La Verdière...

Dunkerque Littoral : Le vélo 2017

Les coureurs de Dukerque Littoral Cyclisme seront dotés de cycles Orbea cette saison.Retrouvez l'effectif 2017 du club des Hauts-de-France....

Cyclo-cross de Villiers-Charlemagne : Classements

Mathieu Taburet (CA Evron) a remporté dimanche le cyclo-cross de Villiers-Charlemagne (Mayenne), organisé par le VC Château-Gontier. Il a devancé Julien Roussel (VC Rouen 76)...

Challenge BBB-DV : Le vent d'Afrique

Les courses africaines UCI influencent beaucoup le Challenge BBB-DirectVelo depuis la remise à zéro des compteurs fin octobre.A l'occasion des épreuves du Challenge du Prince au Maroc...

Boucles du Haut-Var - Ep. 2 : Les partants

La 14e édition des Boucles du Haut-Var, challenge organisé par le Vélo Sport Hyérois, se dispute de lundi à mercredi. Réservée aux coureurs de 1ère...

Vadim Deslandes : « Ça ne change rien »

Vadim Deslandes a basculé de l'autre côté. Le coureur qui fêtera ses 23 ans en août prochain n’appartient plus à la catégorie Espoirs. 'Ça ne...

Cholet-Pays de Loire de retour en 2018

Le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, est revenu sur l'annulation de l'édition 2017, à l'occasion de la dernière séance du conseil municipal de la ville du Maine-et-Loire.Le...

Lucas Destang : « Être cycliste, c'est une chance »

Lucas Destang est de retour. Alors qu'il avait pris la décision d'arrêter la compétition l'an passé (lire ici), l'ancien coureur du Vendée U puis du GSC Blagnac-Vélo...

Florian Dumourier : « Pas là pour être derrière »

Florian Dumourier a bien lancé sa saison en décrochant, ce lundi, la 4e place sur la 1ère étape des Boucles du Haut-Var (voir classement). ''J'étais plutôt bien...

Alexys Brunel : « J’ai envie d’aller de l’avant »

Première course de la saison pour Alexys Brunel et première victoire. Et ce pour ses débuts chez les grands... Sur le vélo, le spécialiste du contre-la-montre (Champion...

Boucles Drôme-Ardèche : Les parcours 2017

L'édition 2017 des Boucles Drôme-Ardèche qui auront lieu les 25 et 26 février prochains a été dévoilée ce lundi soir. Deux épreuves sont au...

Boucles Drôme-Ardèche : Les équipes engagées

L'édition 2017 des Boucles Drôme-Ardèche qui auront lieu les 25 et 26 février prochains a été dévoilée ce lundi soir. Deux épreuves sont au...

DN Régionale bretonne : Les équipes 2017

Le comité de Bretagne a créé une division régionale pour les clubs bretons hors Division Nationale (lire ici). Le comité régionale publie la liste des 17 clubs...

6 Jours de la Martinique - Ep. 6 : Classements

Emile Demazy (UC Spiritaine) s'est imposé ce dimanche lors de la sixième et dernière épreuve des 6 Jours de la Martinique (Toutes catégories), disputée sur 93,9...

6 Jours de la Martinique - Ep. 5 : Classements

Eddy-Michel Cadet-Marthe (Madinina Bikers) a remporté samedi la cinquième manche des 6 Jours de la Martinique (Toutes catégories), un contre-la-montre individuel de 10 kilomètres...

César Bihel : « C'est ma dernière saison »

En 2011, sous le maillot à hermines du comité Bretagne, César Bihel, alors sociétaire de Côtes d'Armor-Marie Morin, faisait bonne figure sur le Tour de Bretagne (lire...

P-H. Lecuisinier : « C'était peut-être trop tôt »

Au milieu d'une grosse équipe du Team Pro Immo Nicolas Roux, Pierre-Henri Lecuisinier affichait à chaque départ de l'Essor basque un large sourire. Le Normand semble déjà...

Circuit des Plages Vendéennes - Ep. 3 : Les engagés

La troisième des six épreuves de la 31e édition du Circuit des Plages Vendéennes (Elite Nationale) se dispute ce mardi autour de Chantonnay. Au programme : 1 tour de 10,2 km...

Boucles du Haut-Var - Ep. 1 : Les réactions

Alexys Brunel (CC Etupes) a remporté en solitaire, ce lundi, la première épreuve des Boucles du Haut-Var (Semaine Azuréenne), courue sur 114 kilomètres entre Aups...

Boucles du Haut-Var - Ep. 1 : Classement

Alexys Brunel (CC Etupes) a remporté en solitaire ce lundi la première épreuve des Boucles du Haut-Var (Semaine Azuréenne), courue sur 114 kilomètres entre Aups...

Tour de l'Avenir 2017 : Une arrivée à Châteaubriant

La deuxième étape du Tour de l'Avenir 2017, qui aura lieu dimanche 20 août prochain, se déroulera entre Missillac et Châteaubriant (Loire-Atlantique), a annoncé...

Fabien Canal : « Agréablement surpris »

Fabien Canal en a conscience : 'On ne peut pas arrêter un an et revenir au top'. S'il n'a pas encore ses meilleures jambes, le sociétaire de l'Armée de Terre est sur le bon chemin....

Boucles du Haut-Var - Ep. 1 : Les partants

La 14e édition des Boucles du Haut-Var (Semaine Azuréenne), challenge organisé par le Vélo Sport Hyérois, se dispute de lundi à mercredi. Réservée...

Adrien Guillonnet : « Toujours bon à prendre »

La saison 2017 d'Adrien Guillonnet ne pouvait pas mieux débuter. Déjà en jambes samedi (10e), le pensionnaire du SCO Dijon a remporté ce dimanche la deuxième et dernière...

Elections FFC : Un seul candidat

Après la date butoir du 28 janvier pour le dépôt des candidatures au siège de la FFC, Michel Callot est le seul candidat déclaré pour le siège de Président...

Tour de l'Ardèche Méridionale - Ep. 2 : Classement

Adrien Guillonnet (SCO Dijon-Team Materiel-velo.com) s'est imposé ce dimanche à l'occasion de la deuxième épreuve du Tour de l'Ardèche Méridionale, disputée...

Tour de l'Ardèche Méridionale - Ep. 1 : Classement

Frédéric Brun (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) s'est imposé samedi lors la première épreuve du Tour de l'Ardèche Méridionale, le Grand Prix du Domaine Lou...

Kenny Molly redécouvre la Belgique

Après deux années à l'étranger, Kenny Molly effectue son retour en Belgique dans l'équipe AGO-Aqua Service. « Un grand changement pour moi mais cela ne me fait...

Grand Prix de Carcès : Classement

Alberto Marengo (Equipe Exploit-Goomah Bikes) a remporté ce dimanche le Grand Prix de Carcès-Souvenir Jacques Dalmasso (Var). Après 138 kilomètres de course, l'Italien a devancé...

Maxime Renault va découvrir le Tour de la Manche

Maxime Renault a retrouvé l'équipe Sojasun espoir telle qu'il l'avait quittée en 2013 pour passer chez les pros chez BigMat-Auber 93. 'Pourtant les directeurs sportifs sont nouveaux,...

Trophée de l'Essor : Les réactions

Kévin Le Cunff (HP BTP-Auber 93) a remporté ce dimanche le Trophée de l'Essor (Elite Nationale), cinquième et dernière épreuve de l'Essor Basque. Après...

Circuit des Plages Vendéennes - Ep. 2 : Les réactions

Polychronis Tzortzakis a remporté la deuxième épreuve du Circuit des Plages Vendéennes (Elite Nationale) à Saint-Jean-de-Monts. Le coureur grec a distancé ses...