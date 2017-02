LA FRANCE AVEC QUENTIN LAFARGUE 4ème EN COLOMBIE



Dans la 3ème manche de la COUPE DU MONDE DE VITESSE, la France a manqué la Médaille de Bronze pour 2/10ème de seconde, hier à Cali (Colombie).

L'Équipe de France composée de Benjamin EDELIN (US Créteil), , François PERVIS (Armée de Terre - Triple Champion du Monde) et Quentin LAFARGUE (Girondins de Bordeaux - Champion de France et Champion d'Europe) se classe 4ème derrière l'Allemagne, la Pologne et la Russie.



Se classer devant les équipes nationales d'Espagne, de Chine, du Canada, de Biélo Russie, de Colombie, de République Tchèque etc... ne vaut peut-être pas un essai marqué contre Périgueux, une victoire à Castres ou un match nul à La Rochelle 😊, mais quand même ...

Bravo à notre sprinter bordelais qui porte haut nos couleurs dans ces épreuves de niveau mondial, en grand champion qu'il est.