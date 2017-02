Cyclo-cross - Bilan de la saison 2016 - La saison de cyclo-cross Ufolep s'est achevée samedi à Bannay avec en point d'orgue et en clôture, la remise des récompenses du challenge 2016-2017 remporté par Éric Millet (Levet TT) devant Philippe Blot (EC Vierzon) et Hervé Maréchau (SLD Fussy) - (Nadine MARECHAL)

La saison de cyclo-cross Ufolep s'est achevée samedi à Bannay avec en point d'orgue et en clôture, la remise des récompenses du challenge 2016-2017 remporté par Éric Millet (Levet TT) devant Philippe Blot (EC Vierzon) et Hervé Maréchau (SLD Fussy).

Jean-Pierre Reckinger, Monsieur cyclo-cross de l'Ufolep du Cher, a dressé un bilan somme toute élogieux de la saison écoulée.

Neuf épreuves ont été organisées dans le Cher (comme la saison précédente), dont le championnat régional à Levet, et ont réuni 539 coureurs (347 du Cher et 192 des départements extérieurs), soit une moyenne de soixante cyclo-crossmen.

Bannay et Dun

en nouveautés

Les plus fortes participations ont été enregistrées à Morthomiers (86), Levet (championnat régional, 83) et Saint-Germain-du-Puy (66) et seule l'AL La Chapelle a proposé à Morthomiers une initiation Usep.

L'Indre se joint au challenge avec deux organisations à Issoudun et Vatan. « Ces deux compétitions ne comptent pas dans le bilan mais rentrent dans le challenge du Cher », souligne Jean-Pierre Reckinger. Deux nouvelles épreuves étaient au calendrier : Bannay et Dun-sur-Auron. « À Dun, l'ASLC Mécachrome a organisé en lever de rideau du Souvenir Claude-Delange FFC une course Ufolep qui a réuni trente-cinq concurrents, précise Jean-Pierre Reckinger. Cette journée a réuni pour la première fois deux fédérations le même jour et sur le même circuit. »

Nadine Maréchal