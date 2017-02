Découvrez la Granfondo Laigueglia Alé !

Look rappelle ses colliers de potence Aerostem

Look procède à un rappel de colliers de potence Aerostem montés sur les modèles 695 Light et Aerolight à partir de 2014 et 795 Light et Aerolight dès 2015.

http://www.velo101.com/cyclosport/article/look-rappelle-ses-colliers-de-potence-aerostem--16389