FRÉDÉRIC PONTIER ARRIVE AUX GIRONDINS

L'ancien coureur Frédéric PONTIER a signé une licence de dirigeant pour 2017, aux Girondins de Bordeaux. Demeurant en Gironde, Frédéric Pontier a été professionnel de 94 à 97, au sein des équipes "Aubervilliers 93" et "Casino". A son palmarès figurent notamment le G.P. de la Somme, Paris-Chauny, le Tour de Normandie, le Tour du Loir et Cher, et des victoires d'étapes à la Fresca Classic (USA), au Tour du Vaucluse, au Tour du Poitou-Charentes et au Tour de l'Avenir, avec une participation au Tour de France en 96.

Après Jacques Bossis, Christian Jourdan et Fabien Patanchon, Frédéric Pontier est le 4ème ancien professionnel à intégrer notre équipe dirigeante. Bienvenue à Frédéric !