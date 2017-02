Dn2 Le club toujours dans l’attente d’un éventuel repêchage en DN1 - Vendredi soir, à la Maison des associations de Châlette-sur-Loing, le Guidon Châlettois a présenté ses coureurs et a affirmé ses ambitions pour 2007.. - (Lyes Baloul - La REP)

De nouveaux défis en perspective Vendredi soir, à la Maison des associations de Châlette-sur-Loing, le Guidon Châlettois a présenté ses coureurs et a affirmé ses ambitions pour 2007. Patrick...

Patrick Foucher, le président du Guidon, club qui a subi la descente en DN2 en fin de saison dernière, a préféré cacher sa colère à la suite du volte-face des deux coureurs marocains (Mehdi El-Chokri et Anass Ait El-Abdia), qui ont joué des tours, ces dernières semaines, au club chalettois. Pour finalement ne pas intégrer l'effectif (lire notre édition du 2 février).

Dans l'attente

d'une nouvelle recrue

Mais le Guidon Châlettois, fort de ses 230 licenciés, ne compte pas en rester là. Une nouvelle saison va démarrer. En DN2 ou en DN1 ? « On répond à tous les critères administratifs et financiers pour évoluer en DN1. Notre destin n'est pas entre nos mains », soutient Stéphane Foucher, le manager. « Je n'ai pas recruté pour la DN1. Mais une opportunité de repêchage ne se refuserait pas. »

La décision de la Fédération sera connue, en principe, dans une semaine. Et peu importe le verdict, l'effectif composant la formation chalettoise se dit prêt pour « réussir une bonne saison ».

Sur le plan recrutement, seul Rémi Benarfa a rejoint les rangs du Guidon. Le jeune junior Maxime Le Tiec, 18 ans, lui, va découvrir le haut niveau. C'est Ronan Racault, le « capitaine » de route, 28 ans, une centaine de victoires à son actif, qui va conduire le navire pour l'exercice à venir.

Émilien Clère et Romain Barroso ont choisi respectivement les couleurs du VS Chartrain (DN2) et du Team-Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys (DN2). Sébastien Foucher, lui, intègre la deuxième catégorie. Le Guidon Châlettois s'active, par ailleurs, pour conclure avec un nouveau coureur. Cette piste viendrait d'Algérie. Son nom sera divulgué avant le 15 février, date butoir des mutations.

infos plus

RÉMI BENARFA. « J'en ai marre des côtes. Ici, c'est plat. Je suis content de faire partie de l'équipe du Guidon Châlettois. Je suis un rouleur, un guerrier, un passe-partout. J'aime les circuits vallonnés. » Ce sont les premiers mots de la nouvelle recrue de la formation gâtinaise, Rémi Benarfa, 24 ans, arrive de l'Occitane Cyclisme, en DN1 (Midi-Pyrénées).

DN2 (ou DN1). La saison débutera le 2 mars, avec au menu la classique Bordeaux-Saintes. Si les Châlettois sont repêchés en DN1, ils entameront l'exercice 2017 le 1 er avril au Tour du Canton de l'Estuaire (Aquitaine).

EFFECTIF. Premières catégories : Benarfa (24 ans), Demeautis (19 ans), Dessimiroff (19 ans), Duguenet (25 ans), Henrio (19 ans), Le Tiec (18 ans), Racault (28 ans), Ronxin (21 ans), Thomas (22 ans), Wastiaux (22 ans).

Lyes Baloul