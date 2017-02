Gilbert Cumenal n’est plus , le cyclisme périgourdin en deuil. Il était un de ces personnages dont on ne pouvait pas rester indifférent , quelqu’un qui a voué sa vie au cyclisme. - D’abord coureur cycliste (de 1950 à 1956) , il fut ensuite speaker plus de 50 années durant , vélociste très connu dans le Périgord , président du CC Périgueux , puis celui du CA Ribéracois avant de revenir au CC Périgueux et laisser sa place à Bernard Paul actuel président du CC Périgueux Dordogne. -

(Guy DAGOT)