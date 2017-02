Bonjour, voilà ce qu’un chauffard a fait à notre Killian pas content de devoir doubler Des cyclistes quand il a été devant notre petit groupe de coureurs il a pilé net et Killian est passé à travers le pare-brise. Plus de 40 points de suture au visage et une greffe de peau à venir. Tous ceux qui connaissent ou pas Killian Foucher n’hésitez pas à lui laisser un message de soutien il en aura bien besoin merci