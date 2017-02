Indre - Cyclocross - Neuvy-Saint-Sépulchre - Graine de champions : Les jeunes Alexis et Théo Desaix, licenciés à l’US Argenton, ont remporté vingt-cinq succès cette saison. Deux frères qui ne comptent pas s’arrêter là.+ Les résultats des jeunes à Neuvy - (Jean-Luc PETITJEAN)

Théo et Alexis Desaix trustent les succès + Les plus jeunes étaient de la partie ce week-end à Neuvy. - (Photo cor. NR, Stéphane Delétang)

Théo et Alexis Desaix trustent les succès. Les jeunes Alexis et Théo Desaix, licenciés à l'US Argenton, ont remporté vingt-cinq succès cette saison. Deux frères qui ne comptent pas s'arrêt...

Les plus jeunes étaient de la partie ce week-end à Neuvy. - (Photo cor. NR, Stéphane Delétang) Pour la deuxième édition du cyclo-cross de Neuvy-Saint-Sépulchre, Guy Brulon et son équipe du ...

Graine de champions

Les jeunes Alexis et Théo Desaix, licenciés à l’US Argenton, ont remporté vingt-cinq succès cette saison. Deux frères qui ne comptent pas s’arrêter là.

Les résultats des jeunes à Neuvy

échosPour la deuxième édition du cyclo-cross de Neuvy-Saint-Sépulchre, Guy Brulon et son équipe du VT Tranzault ont décidé d'inviter les plus jeunes à participer. Voici les résultats. Cadets : 1. Alexis Desaix (US Argenton), 2. Aurélien Jamot (UC Mehun), 3. Florian Collin (ECSSAN), 4. Médéric Gonzalez (ASPTT Auxerre), 5. Camille Devilliers...

Un titre pour Flavie Aubriet

La piste Albert Bourlon du Creps de Bourges a connu deux journées très actives. Pour le compte des championnats régionaux, 160 concurrents se sont succédé, samedi et dimanche. On a même parfois frôlé l'embouteillage avec par exemple, vingt concurrents en Pass Cyclisme, le maximum autorisé en une seule série. Globalement, les masters étaient plu...

Marécaille au rendez-vous

Antonin Marécaille (Aix-en-Provence) faisait figure de favori pour nombre d’observateurs. Bien vu : hier, il a remporté les deux étapes et le général.

' Je n'ai pas lâché l'affaire '

Deuxième de la première étape du samedi, le coureur d'Aix-en-Provence avait déclaré au micro de Michel Malassenet, lors de la cérémonie protocolaire : « Je suis venu pour faire la course à fond, on verra demain ce que ça donne. » Eh bien l'intéressé a tenu parole. Premier du contre-la montre et de la troisième étape, il a du coup...

classements

classements

1re étape : 1. Forestier (US Nivernais) ; 2. Marécaille (Aix), 3. Chavanel S. (AC Châtellerault), 4. Chavanel B. (VC Pornichet), 5. Laidoun (Pédale Suippase).

2e étape (contre-la- montre) : 1. Marécaille (Aix), 2. Forestier (US Nivernais), 3. Chavanel S. (AC Châtellerault), 4. Cholon (Creuse Oxygène), 5. Laidoun (P. Suipp...

Forestier marque son territoire

La première des trois étapes a tenu toutes ses promesses. Si Sylvain Chavanel l’a emporté à l’applaudimètre, c’est Loïc Forestier qui s’est imposé en costaud.

' Je me prends au jeu '

A bientôt 38Â ans, Sylvain Chavanel a toujours la flamme de ses jeunes années. Entretien avec celui qui sera la vedette du cyclo-cross de Neuvy ce week-end.

Deux jours de vélo autour du plan d'eau

Dernier cyclo-cross de la saison, l'épreuve organisée par le VT Tranzault va se dérouler pendant deux jours sur le beau circuit technique aménagé au plan d'eau de Neuvy-Saint-Sépulchre. Cette épreuve à étapes, totalement inédite, proposera comme l'an passé deux courses en ligne le samedi et le dimanche après-midi, mais aussi un contre-la-montre...

Sylvain Chavanel sera là !

La saison de cyclo-cross se conclura en beauté, ce week-end, à Neuvy-Saint- Sépulchre, où le VT Tranzault a attiré Sylvain Chavanel dans ses filets.