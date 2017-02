Julian Alaphilippe, le natif de Saint-Amand-Montrond a débuté sa saison au Tour de Dubaï veut « décrocher une grande victoire » - Souvent placé, rarement gagnant l’an passé, à part en Californie, Julian Alaphilippe repart pour une nouvelle saison avec Quick Step et l’ambition de « décrocher une grande victoire ». - (Raphaël Rochette - Sports Auvergne)

Souvent placé, rarement gagnant l’an passé, à part en Californie, Julian Alaphilippe repart pour une nouvelle sais on avec Quick Step et l’ambition de « décrocher une grande victoire ».

La saison 2017 a démarré mardi au Tour de Dubaï pour Julian Alaphilippe. À son programme, cinq étapes et près de 900 km de course, jusqu'à samedi inclus (*). Le natif de Saint-Amand-Montrond enchaînera ensuite par le Tour d'Abu Dhabi (23-26 février) pour peaufiner sa forme, en vue de Paris-Nice (5-12 mars), où il espère être performant.

« Je me sens bien »

On se souvient qu'il n'avait pu prendre part à la Course au soleil, l'an passé, au sortir d'une intersaison perturbée par une mononucléose. Cela ne l'avait pas empêché de réussir une bonne campagne de classiques, de remporter le Tour de Californie et de multiplier les coups d'éclat durant l'été.

Il a beaucoup appris au cours de cette « année exceptionnelle » et aborde le nouvel exercice avec confiance, toujours dans la peau d'un électron libre chez Quick Step.

Que peut-on vous souhaiter pour 2017 ? De ne pas avoir de souci de santé, de se faire plaisir et de décrocher une grande victoire.

Y a-t-il une course que vous convoitez en particulier ? Les classiques me font toutes rêver. Liège plus que les autres. Elle a une saveur particulière. C'est la plus mythique.

Votre bonne préparation va-t-elle changer des choses par rapport à l'an passé ? Je ne sais pas. Je ne veux pas trop y penser. Là, je me sens bien, mais je n'ai pas envie d'en faire trop non plus. Ce n'est pas parce que je peux rouler cet hiver que je dois m'entraîner plus. Je sais là où je suis attendu, là où je dois répondre présent. Je vais commencer ma saison tranquillement, sereinement. En étant déjà en bonne condition pour respecter mon rôle d'équipier sur ma première course. Mais j'aurai des ambitions, naturellement. J'espère arriver au pic de ma forme au moment voulu.

C'est-à-dire ? Paris-Nice va déjà être un rendez-vous très important. Pour mon équipe et pour moi. Mes premières courses, à Dubaï et à Abu Dhabi, vont me permettre de voir où j'en suis. Ensuite, Paris-Nice sera une course pour se jauger. Et aussi pour essayer de faire des résultats. J'espère pouvoir m'y faire plaisir. Après, les classiques ardennaises font partie de mes objectifs. Je ne le cache pas.

« Paris-Nice,

un rendez-vous très important »

Allez-vous avoir un statut de leader sur ces classiques qui vous conviennent bien ? J'étais protégé par mon équipe l'an passé. Je le serai encore certainement. On a une équipe très forte, un beau collectif, on doit jouer là-dessus. Il n'y a pas de problème d'ego au sein de l'équipe. On s'entend bien tous, leaders et coéquipiers. On va y aller très motivés.

Serez-vous au départ au Tour de France, en juillet prochain ? Je ne le sais pas du tout. Ça fait partie de mes objectifs d'y être, c'est sûr, mais je n'ai pas encore la certitude de le faire.

Vous allez devoir gagner votre sélection à la « pédale » dans votre équipe Oui, et puis ça se décidera aussi en fonction des objectifs de Quick Step. Quand vous avez un sprinteur et un leader pour le classement général, il y a forcément des coéquipiers qui leur sont dévolus (cela réduit le nombre de places pour les coureurs comme lui, capables de jouer sur tous les tableaux, NDLR).

Allez-vous retourner au Tour de Californie où vous avez brillé ces deux dernières années ? Non, ce n'est pas prévu pour le moment. Il tombe à la même période que la préparation du Tour. Je vais plutôt opter pour un stage à ce moment-là, peut-être en altitude. Cela n'a pas encore été fixé. Je vais d'abord me concentrer jusqu'à Liège (Bastogne-Liège, le 23 avril, NDLR), on verra après.

Si vous n'allez pas en Californie, cela veut dire que vous privilégiez le Tour Il est sûr qu'après la période des classiques ardennaises, je vais penser au Dauphiné et à la préparation du Tour, éventuellement. Parce que même si on sait la sélection au dernier moment, on se prépare comme si on le faisait.

(*) Alaphilippe a terminé 65 e de la première étape et 43 e de la deuxième. Il point en 48 e position au classement général.

Raphaël Rochette