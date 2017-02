L'ACBB Issoudun organisera le samedi 25 février prochain avec le soutien des Laboratoires Christian Fenioux, le premier Grand-Prix FENIOUX "Souvenir Gilles Malard" au vélodrome de Bourges.

Ce souvenir sera ouvert des benjamins aux 1re catégories sur la base du nouveau règlement de l'Omnium, avec du Scratch, Tempo, élimination et course aux points. Deux épreuves le matin, deux épreuves l'après-midi. Chaque catégorie aura son programme, seules les 1re, 2nd et 3e catégories seront regroupées. Les Pass seront à part. Nous vous communiquerons bientôt le détail du programme.