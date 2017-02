Amalie Dideriksen va découvrir les classiques, La Course By Le Tour de France se finira bien en haut de l'Izoard, présentation de la Hitec Products.

Amélie Rivat-Mas à la Lares-WaowDeals : "Un challenge très motivant", le parcours des Strade Bianche, WalBike et la Giusfredi-Bianchi s'unissent.

Alé Cipollini, 8ème équipe mondiale, a connu du mouvement et visera tous les profils de course avec Marta Bastianelli, Hosking, Ensing, Paladin et Tuslaite.