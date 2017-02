L'actu VTT du 6 février

Neïlo Perrin-Ganier s'est cassé le pouce, le Sport-Etudes VTT de Voiron commence son recrutement, Anna Van Der Breggen à Chypre, Take Care of Your Trails en avril.

