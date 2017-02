Le Prix de la ville de Châteaudun (28), organisé par l'AC SUD 28, va lancer la saison dimanche 26 février 2016 - 1ère--2ème--3ème--Juniors et Passe Cyclisme + résultats et photos 2015 - - (Alain GALÈS - Jean-Baptiste ENES - Isabelle HERVE - L'Echo Républicain)

Course cycliste FFC à CHATEAUDUN , le 26 Février 2017, dans la catégorie 1,2,3,Juniors,D1,D2 Open. CHATEAUDUN est une Course FFC de l - Eure et Loir (28)

Reporté l'an dernier pour cause de travaux dans le centre bourg de Saint-Denis-les-Ponts, le Prix cycliste de la ville de Châteaudun ouvrira la saison des courses sur route en Eure-et-Loir, dimanche

L'AC Sud 28, qui avait enregistré, hier, quatre-vingt-cinq engagements, table sur la participation d'une bonne centaine de coureurs.

L'épreuve comportera sept tours du parcours habituel (Douy, La Folie, Saint-Denis-les-Ponts, Châteaudun), long de 16,6 km, soit 116,2 km à parcourir.

Le départ fictif aura lieu à 13 h 55 place du 18-Octobre et le départ réel, à 14 heures, route de Douy.

Si l'ascension de la Porte d'Abas sera l'un des juges de paix, elle pourrait ne plus être décisive dans la mesure où, à la demande de la municipalité, l'arrivée sera jugée devant l'hôtel de ville et non plus en haut de la côte. L'animation n'en sera pas moins assurée rue de la Madeleine, avec la présence du speaker officiel qui commentera la course.

Deux Dunois seront en lice, le junior Wassily Giraud et le départemental Sulivan Lecorché, auxquels il faut ajouter Lucas Douard, qui défend, désormais les couleurs d'un club de Rennes.