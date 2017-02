Mézières-en-Brenne (36) - Lucas Aumenier (Creuse Oxygène) ouvre le bal devant M'Couezou (AC Sancoins et Turmel (C. Poitevin), - Avec 153 partants pour la première course de la saison, le prix souvenir Jacky-Hélion est revenu au junior Lucas Aumenier, dans un long sprint + CLASSEMENT ET PHOTOS - (Hervé Blondeau - Sylvie Doradoux Ferrandon - Phllippe Roulet - Eveline VILPELLET - Marie POIRIER)

classement

1. Aumeunier (Creuse Oxygène), 2. M'Couezou (AC Sancoins), 3. Turmel (C. Poitevin), 4. Augis (ECSSAN), 5. Bertrand (CA Civraisien), 6. Tabellion (USM Saran), 7. Nivelle (UCC Vivonne), 8. Cron (JPC Lussac), 9. Monmasson (AC Bas-Berry), 10. Picaud (JPC Lussac), 11. Le Her (4S Saint-Satur), 12. Pineau (UC Confolens), 13. Ileret (Vineuil Sports), 14. Heckel (UC Nantes Atlantique), 15. Juigne (PL Paul-Bert Tours), 16. Guéret (Indre Vélo Passion), 17. Gimenez (AC Bas-Berry), 18. Bastier (CA Civraisien), 19. Chapin (Guidon du Crochu de Veigné), 20. Drillaud (UC Mehun), 21. Guedon (UC Montoire), 22. Crepaux (USM Saran), 23. Pompadou (US Chauvigny), 24. Gourdeau (UCC Vivonne), 25. Elan (AC Touraine), 26. Roulet (US Argenton), 27. Chauvet (VT Tranzault), 28. Le Lièvre (Vineuil Sports), 29. Parlon (VC La Souterraine), 30. Kavac (UV Poitiers), 31. Drouin (UC Mehun), 32. Aubour (AS Mussidan), 33. Buret (UC Mehun), 34. Plot (C. Poitevin), 35. Sartout (VC La Souterraine), 36. Bonneau (US Argenton), 37. Jacquin (EC Orvalaint-Amand), 38. Théry (Indre Vélo Passion), 39. Hubert (Guidon du Crochu de Veigné), 40. Schwitzgabel (JPC Lussac).