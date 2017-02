Bonsoir Roland !

Ce matin avant la sortie de l’ EC Bourbon, j’ai posé quelques questions à FLORIAN DUJARDIN ! 5 Minutes avec FLORIAN DUJARDIN . Prenez sa roue et faites connaissance avec ce sportif au grand cœur, généreux dans l’effort, valeureux, aux conseils avisés pour les plus jeunes et au demeurant fort sympathique, avec son éternel sourire au coin des lèvres ! Questions ! DM : Florian Dujardin, vous êtes un coureur atypique, doué pour le cyclisme, quel est votre état d’esprit à l’aube de la saison 2017 ? FD : Après un hiver consacré en partie au cyclo-cros , e me sent bien dans mes jambes et dans ma tête, donc je suis très motivé ! DM : Vous avez quel âge ? FD : 21 ans ! DM : Où résidez- vous ? FD : Paray le Monial (71) . DM : Avez-vous un sponsor ? FD : oui , SCOTT ! DM : Vous êtes d’un naturel joyeux, en fait, détestez-vous quelque chose ? FD : Oui, les moqueries à mon égard ! DM : Avec votre club, Creuse Oxygène, avez-vous fait un stage de préparation ? FD : Oui, à l’ESCALA en Espagne ! DM : Quelle a été l’ambiance avec l’équipe ? FD : Excellente ! DM : Nombre de kms pendant ce stage ? FD : 820 kms ! DM : Quels sont vos entraîneurs ou DS ? FD : Nicolas Vogondy et Yoann David ! DM : Avez-vous un objectif particulier ? FD : Oui , au moins une victoire (ou plus) et podiums si possible ! DM : Quand commencez-vous ? FD : Samedi 11 février au circuit des plages Vendéennes ; première épreuve à Fougeré sur 136,8 kms ! DM : Quelle est votre qualité en tant que coureur ? FD : Sprinter ! DM : 2017 sera à 100% vélo ? FD : Oui ! DM : Dernière question, suivez-vous un régime alimentaire spécifique ? FD : Non, mais je fais attention ! DM : Merci à vous FLORIAN DUJARDIN et bonne chance ! A bientôt sur les courses dans notre région !