" Pierrick Fédrigo, le discret. Regards extérieurs "

Pierrick Fédrigo fait partie des cyclistes professionnels qui ont marqué l’histoire de notre sport. Tout le monde a encore en mémoire ses quatre victoires sur le Tour de France et son titre de champion de France conquis en 2005 à Boulogne. Grâce à des témoignages, j’ai pu réaliser un ouvrage qui s’attache à sa carrière proprement dite mais aussi à sa personnalité. Vous pourrez ainsi lire les témoignages de plusieurs personnages marquants du cyclisme : Christian Prudhomme (directeur du Tour de France), Daniel Mangeas (qui m’a fait l’honneur de rédiger la préface), Roger Legeay, Jean-René Bernaudeau, Laurent Jalabert, Sandy Casar, Didier Rous, Laurent Lefèvre, Frédéric Brindelle, Emmanuel Hubert etc.

J’ai aussi épluché les nombreux classeurs où sont répertoriés tous les articles citant Pierrick depuis le début de sa carrière.

Toutes ces personnes se sont prêtées au jeu des interviews avec grand plaisir, toutes donnèrent l’impression de vouloir rendre à Pierrick une partie des émotions qu’il leur avait procuré durant sa carrière. Le récit a donc un impact émotionnel et chacun pourra s’y reconnaître dans son vécu personnel. Le plan chrono-thématique que j’ai utilisé, donne à ce livre un caractère original voire unique. Pour confirmer cela, je reprendrais les mots prononcés par Guy Dagot : « Une fois que l’on a commencé la lecture, on a envie d’aller jusqu’au bout ».

Tous les retours reçus à ce jour sont unanimes : « On passe de très bons moments à découvrir ou redécouvrir la carrière et la personnalité de Pierrick. Un grand champion qui a su rester modeste, simple ».

L’ouvrage a été diffusé lors du jubilé à la fin du mois d’Octobre.

Aujourd’hui, il fait son apparition à la vente en ligne sur le site de l’éditeur, les Éditions du Net.

En cliquant sur ce lien, vous pourrez lire les quinze premières pages du livre :

http://www.leseditionsdunet.com/sport-tourisme/4770-pierrick-fedrigo-le-discret-regards-exterieurs-cyrille-desco-9782312050102.html

(Vous trouverez en bas de la page, le dessin d’un livre avec comme intitulé Aperçu)

En conclusion, je peux vous dire que l’écriture de cet ouvrage n’a pas été de tout repos mais que cela m’a apporté beaucoup de joie. Cela restera une expérience unique (ce n’est pas tous les jours que vous êtes reçu par Christian Prudhomme dans son bureau parisien !). Je tiens d’ailleurs à remercier tous les gens qui m’ont accompagné dans ce parcours et en premier lieu les parents et le frère de Pierrick. Sans trahir le secret de l’ouvrage, il faut savoir que Pierrick n’a connu l’existence du livre seulement lorsqu’il l’a eu entre les mains. L’émotion que cela lui a procurée est pour moi le gage de la réussite.

Je vous souhaite de prendre autant de plaisir à lire que j’en ai eu pour l’écrire.

Sportivement

Cyrille Desco