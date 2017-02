Marine Maugé, Steffi Jam et Danièle Parot à Vélodrome De Bourges. (Marie Christine CHATRAIN)

Podiums de ce beau week-end de piste. Belle prestation des représentants et représentantes de l'ACBB Issoudun. De belles épreuves âprement disputées dans toutes les catégories. Bravo à toutes et à tous, ainsi qu'aux organisateurs (avec mention spéciale à Astrid Vigot) et commissaires. Rendez-vous le 25 pour le Grand Prix Fenioux, souvenir Gilles Malard - Les photos de Marie Christine CHARTRAIN, Mariette DRU BECKERS (photos et vidéos), Eponine GAUVIN, Anaïs MILLET, Comité Centre Val de Loire de Cyclisme. - (Marie Christine CHARTRAIN)

Podiums de ce beau week-end de piste. Belle prestation des représentants et représentantes de l'ACBB Issoudun. De belles... Publié par Marie Christine Chartrain sur dimanche 5 février 2017

Prix les cuisines Roland Bellec à Bourges Minimes. Victoire de Beauvais Émeric. 👏👏 Publié par Mariette Dru Beckers sur dimanche 5 février 2017