Le samedi 4 mars prochain, tous les lycées de la Roche sur Yon ouvrent leurs portes à leurs futurs élèves ; comme tous les ans, notre centre profite de cette occasion pour ouvrir lui aussi les siennes. La plupart des futurs candidats au Centre Régional d’Entraînement et de Formation des Pays de la Loire (CREF PDL) viennent ainsi à notre rencontre pour un premier contact.

Nous vous proposons deux rendez-vous; le premier dans la matinée à 9h30, et un second à 13h30 ; à partir de ces temps d'accueil, entraineurs, coordinateur, pensionnaires de l'actuelle promotion et équipes enseignantes se mettront à votre disposition pour vous présenter la structure sportive mais aussi toutes les filières de formation accessibles sur la Roche sur Yon.