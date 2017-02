Prix d'ouverture dimanche La rentrée affiche complet à Châtellerault (86) -C'est devenu une tradition. Comme son nom l'indique, le Prix d'Ouverture organisé par l'AC Châtellerault lance la saison cycliste dans le département. Et même bien au-delà selon Michel Soulat, le président de l'ACC. « Nous sommes limités à 200 coureurs et le cap devrait être atteint. Les participants viennent de toute la France sans oublier les départements d'Outre-Mer avec des concurrents de la Réunion ou de Martinique. » - Les engagés + résultat et photos 2016 - - (Pierre SAMIT + Amélie Barbotin - Photographies + Michel TESSIER)

> Prix d'ouverture : épreuve organisée par l'ACC ouverte aux coureurs de 2e et 3e catégorie, juniors et Pass'cyclisme.

> Circuit : 9,5 km à parcourir 11 fois pour une distance totale de 104,5 km.

> Départ : 14 h 30,

rue Thomas-Edison.

> Dossards : à partir de 13 h.

> Podium 2016 :

1. L. Lapierre (Cycle Poitevin),

2. J.-L. Le Ny (UC Nantes),

3. A. Mariault (UC Nantes).

