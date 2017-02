Prix des cuisines Bellec, ce week-end - Organisé par le comité du Cher de cyclisme demain et dimanche, sur la piste berruyère Albert-Bourlon, le Prix des cuisines Bellec affiche complet tant en seniors qu'en pass'cyclistes. - (Nadine MARECHAL - Comité Centre Val de Loire de Cyclisme)

Organisé par le comité du Cher de cyclisme demain et dimanche, sur la piste berruyère Albert-Bourlon, le Prix des cuisines Bellec affiche complet tant en seniors qu'en pass'cyclistes.

À cette occasion, Astrid Vigot, responsable piste, et Pascal Vigot, son père, accueilleront le professionnel Benjamin Thomas (Armée de Terre) qui rentre des Six jours de Berlin et de Copenhague, motivé comme un cadet et comme toujours. Son frère Adrien Thomas (Guidon chalettois), excellent lui aussi, sera également présent de même que les pensionnaires du pôle endurance (hommes et dames) qui, sous les directives de leur responsable Samuel Monnerais, auront à cœur de peaufiner leur technique et d'ajuster leur forme.

Quatre sociétaires de Creuse Oxygène et le Belge Maxime Vekeman (pôle Conti Wallon) s'aligneront aussi en seniors. Chez les juniors, Nicolas Hamon (UC Condat) aura la pancarte tandis que chez les pass'cylcistes, Alain Millet et Bernard Vigneau (AC Bas-Berry) seront opposés à Alain Assadet (UBCC).

à savoir

Le programme. Demain, de 13 à 20 heures : tour lancé toutes catégories ; scratch et vitesse individuels jeunes (benjamins-benjamines, dames minimes-cadettes, minimes et cadets) ; course aux points et élinination seniors (dames juniors-seniors, juniors, seniors et PC) ; américaine cadets et cadettes ; poursuite par équipes.

Dimanche, de 9 à 17 heures : élimination et course aux points jeunes ; 500 m et kilomètre arrêté, scratch, américaine et keirin seniors.