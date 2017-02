TOUR D'ALGARVE - Si le champion d'Europe de la spécialité Jonathan Castroviejo (Movistar) a remporté cette 3e étape chronométrée, c'est bien Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) qui s'est emparé de la tête du général. Le premier Français, Tony Gallopin (Lotto-Soudal), pointe au 4e et peut toujours rêver de victoire finale.

Jonathan Castroviejo (Movistar) a remporté vendredi la troisième étape du Tour d'Algarve, un contre-la-montre de 18 kilomètres autour de Sagres (Portugal). Le champion d'Europe de la spécialité (29 ans) a devancé de quatre secondes le champion du monde, Tony Martin (Katusha, 2e), et de cinq secondes le champion de Slovénie, Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo, 3e). À noter l'excellente sixième place d'Arnaud Démare (FDJ, +12''), et la dixième de Tony Gallopin (Lotto-Soudal, +21'').



Roglic (27 ans), deuxième la veille derrière Dan Martin (Quick-Step Floors), est le nouveau leader de l'épreuve, devant Michal Kwiatkowski (Sky, 2e, +22'') et Castroviejo (3e, +35''). Gallopin est quatrième (+55''). Soixante-quatorzième du contre-la-montre (+1'40''), Dan Martin est désormais sixième (+1'31'').