Saison 2017 - Un vent de jeunesse souffle sur le cyclisme en Eure-et-Loir - Des écoles de vélo qui se créent ou se développent, des courses minimes, cadets qui apparaissent au calendrier, la saison 2017 en Eure-et-Loir sera placée sous le signe de la jeunesse + calendrier. - (Isabelle HERVE - L'Echo Républicain)

Tom Destouches, 9 ans, se sentait un peu seul au VS Chartres ces trois dernières saisons. Mais cette année, le petit-fils du président Patrick sera bien entouré. Une école de vélo vient d'être créée dans le club phare du département, qui a bien compris qu'il fallait miser sur les jeunes. « Face à la baisse globale des effectifs, les clubs savent que l'avenir, c'est les jeunes ; s'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de renouvellement », explique Morgan Simonnet, le responsable de l'école de cyclisme du VS Chartres, composée d'une quinzaine de cyclistes âgés de 6 à 15 ans.

Éclosion des écoles

Depuis quelques saisons, on assiste à l'éclosion des écoles, dans les clubs d'Eure-et-Loir, qui ont suivi l'exemple du CS Mainvilliers et ses trente jeunes, trois fois champion régional des écoles. Ainsi, le Dreux CC a fortement développé la sienne depuis trois ans, qui compte désormais elle aussi une trentaine de jeunes. Anet VC a créé son école il y a un an, et fait le poids avec ses vingt éléments. « Dans les clubs, il n'y avait plus de minimes, cadets et juniors. À la journée des associations, on a pourtant observé un engouement », affirme Gérald Vercellino, le président d'Anet VC. Le VC lucéen de Christian Fulbert a relancé son école il y a trois saisons, et sa dizaine d'enfants participe désormais aux courses en Eure-et-Loir, comme la dizaine de jeunes de l'US nogentaise, qui a intégré le peloton il y a 5 ans. Et les enfants aiment toucher à tout, les clubs leur font donc découvrir différentes disciplines, à l'image de l'ES Maintenon-Pierres et son école bien rôdée, trois fois championne régionale de VTT.

Pour inciter les enfants à prendre leur licence, il faut des compétitions. Morgan Simonnet a lancé le challenge départemental des écoles de vélo, en novembre dernier. Au calendrier apparaissent des épreuves qui leur sont réservées. Ainsi, la première manche du Trophée régional du jeune cycliste, organisée par le VS Chartres, se déroulera à Morancez, le 11 mars.

La journée du 18 mars sera animée à Friaize

L'EF Courville ne se contentera pas du Pays-Courvillois, 1 re catégorie, le 18 mars. Le même jour, le challenge régional minimes, cadets, dames, animera la commune de Friaize. Et si le Tour d'Eure-et-Loir disparaît du calendrier, Loisir Evasion sports de Claude Montac organisera l'interrégions cadets, le 14 mai, à Châteauneuf-en-Thimerais.Depuis 10 ans, et l'arrivée de Gaëtan Lemoine, aujourd'hui 1 re catégorie au VP Loudéac (DN1), l'ES Auneau accueille à nouveau les minimes et cadets. « Il est important de développer la base, pour sortir des champions, quelques années plus tard », conclut Morgan Simonnet. Hugo Page (ES Auneau), formé au CS Mainvilliers, 22 victoires chez les cadets en 2016, pourrait bien être champion eurélien de demain.

Ouverture ce dimanche à Châteaudun et Ezy-sur-Eure

Châteaudun, 1re catégorie, ouvrira la saison en Eure-et-Loir, dimanche. Et Anet VC organisera, le même jour, sa “3e cat” à Ezy. Le 19 mars, AC sud 28 Châteaudun sera encore au cœur de l’actualité eurélienne avec la “1re cat”, à Bonneval. On ne comptera que quatre courses de 1re catégorie cette saison, et trois d’entre elles seront regroupées sur trois semaines. Le Tour du Pays courvillois, mis sur pied par l’EF Courville, à Friaize, le 18 mars, se disputera le même week-end que le Prix Laurent Bezault, à Bonneval. Au milieu des critériums du mois de juin, et celui de Chartres le 15 (1re catégorie), l’ES Maintenon Pierres organisera le championnat régional du contre-la-montre, le 5, à Pierres. L’épreuve phare en Eure-et-Loir, le Tour d’Eure-et-Loir, disparaît du calendrier pour des questions financières. Alors, les fans qui voudront applaudir les champions, attendront le 8 octobre, et Paris-Tours, la seule course pro. Les amateurs de cyclisme se consoleront avec les épreuves départementales, les coureurs de la catégorie Pass’cyclisme constituant le plus gros des effectifs des clubs d’Eure-et-Loir.

Le calendrier 2017

FÉVRIER. 26. Châteaudun (AC sud 28 Châteaudun), 1 re cat. ; Ezy-sur-Eure (Anet VC) 3 e cat.

MARS. 11. Morancez (VS Chartres), trophée régional du jeune cycliste. 12. Epernon (ES Maintenon-Pierres) C, M, D. 18. Friaize (EF courvilloise), 1 re cat., challenge rég. C, M, D. 19. Bonneval (ACs28C), 1 re. 26. Lèves (CS Mainvilliers), C, M.

AVRIL. 1. Pontgouin (EFC), M, C, D. 2. Lèves. La Blé d'Or (Loisirs Évasion Sports), cyclo. 9. Tour du Pays de Combray (VC lucéen), 2 e cat. 16. Hanches (ES Auneau), M, C, D.

MAI. 1. Houx (ESMP), M, C, D. 6. Lamblore (Loisirs Évasion), challenge rég. M, C, D. 8. Seresville (CSM), 2 e cat. 14. Châteauneuf-en-Thymerais (Loisirs Évasion Sports), challenge inter régions C. Bethonvilliers (US nogentaise) M, C, D. 21. Courville-sur-Eure - Lucé (VCL), D. 25. Sandarville (CSM), M, C, D.

JUIN. 5. Pierres (ESMP), régional contre-la-montre (toutes catégories). 9. Critérium de Lucé (VC lucéen), 2 e cat. 15. Critérium de Chartres (VSC) 1 re cat. 16. Criterium de Mainvilliers (CSM) 2 e cat. 18. Auneau (ESA), 2 e cat. Le Favril (EFC), M, C, D.

JUILLET. 2. Prasville (AC vovéenne), M, C.

SEPTEMBRE. 3. Mainvilliers (CSM), M, C ; D. 9. Nogent-le-Rotrou (USN), 3 e cat. 10. Fruncé (EFC), M, C, D. 24. Houville-la-Branche (VCL), 2 e cat.

OCTOBRE. 8. Eure-et-Loir. Paris-Tours (A.S.O.). Châteauneuf-en-Thymerais (VCL), gentleman. M : minimes ; C : cadets. D : dames.

Isabelle Hervé