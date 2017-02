Le Tour de la Communauté de Commune Berry Loire Vauvise aura lieu le 18 mars 2017. Retour au Samedi après midi à la demande du Président de la CC, et aussi pour permettre aux coureurs franciliens de se reposer le dimanche, avant de reprendre le travail ou les études.

Cette année, il sera réservé aux 2 3 juniors et pass open. Le départ et l'arrivée se feront à Garigny (commune tirée au sort l'année dernière pendant la remise de récompenses).

Les coureurs traverseront toutes les communes de cette CC, Garigny - Précy - Saint Martin des Champs - Sancergues - Charentonnay - Couy - Sévry - Lugny Champagne - Groises - Herry- Argenvières - Saint Léger le Petit - Beffes retour à Précy puis 1er passage à Garigny, avant 3 tours de 10 km par le Liard et Précy.

Ce circuit semble plus difficile que l'édition 2016, et la bagarre n'en sera que plus belle.

S'il vous plait, diffusez en masse cette info afin que nous ayons du monde au départ.

A bientôt au bord des routes.