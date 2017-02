Un roi de Bourgogne dans le Dunois - Pour le retour du Grand Prix de Châteaudun au calendrier, c’est un sociétaire du SCO Dijon qui s’est imposé, hier. Adrien Guillonnet a piégé les grosses formations du Guidon Châlettois et du Team Peltrax.+ CLASSEMENT, PHOTOS ET VIDEOS - (Alain GALES + Jean-André Provost - L'Echo Républicain + Virginie BERVA)

Pour le retour du Grand Prix de Châteaudun au calendrier, c’est un sociétaire du SCO Dijon qui s’est imposé, hier. Adrien Guillonnet a piégé les grosses formations du Guidon Châlettois et du Team Peltrax.

Ce n'est pas encore cette année qu'on verra un Eurélien s'imposer en haut de la porte d'Abas. Hier, tous les sociétaires du VS Chartrain, pourtant en nombre (12, Maxime Maison était malade), se sont fait piéger, à l'instar des grosses écuries, le Guidon Châlettois, le Team Peltrax ou les deux formations d'Orléans, l'UCO et le Cercle Gambetta. C'est un sociétaire du SCO Dijon, résidant essonnien et étudiant à Lyon, Adrien Guillonnet (23 ans) qui a mis tout le monde d'accord.

Annulé pour cause de travaux l'an passé, Châteaudun était revenu au calendrier 2017 avec un parcours modifié ou du moins son arrivée située en face de l'hôtel de ville. Le reste du circuit était lui intact avec la fameuse côte d'Abas à grimper à sept reprises.

El Kouraji, un Marocain aux avant-postes

Dès les premiers tours de roue, quatre hommes se portaient en tête avec notamment deux Chartrains, Loïc Chopier et Ludovic Bideau. Les quatre devenaient ensuite sept puis dix à la mi-course avec un seul Chartrain dans cette bonne échappée, Antoine Gaudillat. Mais ce dernier, qui sortait d'une virée en Argentine, allait manquer de jambes pour tenir le rythme imposé par le Team Peltrax emmené par le lauréat 2015, Fabio Do Rego. Dans ce groupe de tête, on retrouvait également le Marocain de l'UC Orléans, Mohcine El Kouraji.

Ce jeune nord-africain (19 ans) est loin d'être un inconnu. Champion du Maroc contre-la-montre juniors en 2015, il effectue un stage au Centre Mondial du Cyclisme et participe à trois courses internationales en Suisse et au Canada avant de disputer, sous le maillot du pentagramme vert, les mondiaux juniors de Richmond (États-Unis). L'an dernier, aux championnats d'Afrique sur piste, il glane trois médailles d'or (poursuite individuelle, par équipes et scratch), puis finit 8 e du Tour du Maroc (gagné par l'Allemand Stefan Schumacher) avant de remporter le tour de Côte d'Ivoire en septembre. Cette année, il a signé à l'UCO mais ne devrait pas y rester très longtemps car des équipes pro étrangères sont déjà sur son porte-bagages.

El Kouraji fait donc partie des favoris pour l'emballage final, avec Do Rego, qui compte deux coéquipiers, Barroso et Patoux, sans oublier le Dunkerquois Florian Deriaux, à la recherche d'une victoire qui lui échappe depuis 2015. Mais, dans le dernier tour, alors que Do Rego a placé une mine dans l'avant-dernière montée, Guillonnet, déjà victorieux sur le Tour de l'Ardèche et 3 e à Puyloubier (Bouches-du-Rhône) en ce début de saison, va conquérir un deuxième bouquet. Pourtant peu adepte des terrains plats - il avait remporté quatre courses en 2016 dont le général du Tour du Piémont pyrénéen et le premier championnat de Bourgogne-Franche-Comté -, Guillonnet prendra la mesure de Patoux dans les ultimes hectomètres pour s'imposer seul, sur la Place du 18 octobre.

Guy Gallopin

(VS Chartres) :

« On a commis quelques erreurs. »

« J'étais très surveillé pendant la course mais lors de la dernière montée, Patoux (Team Peltrax) est parti, j'ai pris sa roue et curieusement personne n'a suivi », expliquait l'étudiant à l'Insa (Institut des sciences appliquées).

Côté chartrain, on faisait grise mine avec aucun classé parmi les 15 premiers. « Châteaudun est un très beau circuit exigeant, technique et très tactique, confiait le directeur sportif Guy Gallopin. On a fait beaucoup d'efforts mais pas au bon moment, on a commis quelques erreurs ». Le VS Chartrain avait oublié de courir avec sa tête, hier. Que ça lui serve de leçon pour Bonneval et le Tour du Pays courvillois dans quinze jours !

Le classement

GP CHÂTEAUDUN (116,200 km). 1. Adrien Guillonnet (SCO Dijon) ; 2. Jérémy Patoux (Team Peltrax) ; 3. Romain Barroso (Team Peltrax) ; 4. Stéphane Duguenet (Guidon Châlettois) ; 5. Fabio Do Rego (Team Peltrax) ; 6. Mohcine El Kouraji (UC Orléans) ; 7. Florian Deriaux (Dunkerque Littoral) ; 8. Samuel Plouhinec (Team Peltrax) ; 9. Pierre Ronxin (Guidon Châlettois) ; 10. Pierre Valette (Team Peltrax) ; 11. Julien Dupont (VC Toucy) ; 12. Alexandre Poiret (UC Orléans) ; 13. Ronan Racault (Guidon Châlettois) ; 14. Guillaume Soufflet (VCA du Bourget) ; 15. Geoffrey Philippe (UC Orléans)

Jean-André Provost