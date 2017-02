Un roi de Bourgogne dans le Dunois - Pour le retour du Grand Prix de Châteaudun au calendrier, c’est un sociétaire du SCO Dijon qui s’est imposé, hier. Adrien Guillonnet a piégé les grosses formations du Guidon Châlettois et du Team Peltrax.+ CLASSEMENT, PHOTOS ET VIDEOS - (Alain GALES + Laurine PHILIPPE + Jean-André Provost - L'Echo Républicain + Virginie BERVA)

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME COMITE REGION CENTRE DE CYCLISME

PRIX : Prix de la Ville de Chateaudun

VILLE :

ORGANISATEUR : AC SUD 28 CHATEAUDUN N° épreuve R17020001

DATE : dimanche 26 février 2017 Engagés 91

CAT 1 - 2 - 3ème Catégorie - juniors et Pass'Cyclisme PARTANTS 88

CLASSES 77

Place Doss NOM et PRENOM ASSOCIATION CAT. SERIE

1 83 GUILLONNET Adrien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère Caté

2 59 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD 1ère Caté

3 51 BARROSO Romain TEAM PELTRAX - CSD 1ère Caté

4 19 DUGUENET Stéphane GUIDON CHALETTOIS 1ère Caté

5 53 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD 1ère Caté Esp - 4

6 38 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS 1ère Caté Esp - 2

7 36 DERIAUX Florian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère Caté

8 61 PLOUHINEC Samuel TEAM PELTRAX - CSD 1ère Caté Mast - 3 - 40 - 44

9 26 RONXIN Pierre GUIDON CHALETTOIS 1ère Caté Esp - 4

10 62 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD 1ère Caté Esp - 2

11 64 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET 1ère Caté

12 44 POIRET Alexandre UC ORLEANS 1ère Caté Esp - 4

13 25 RACAULT Ronan GUIDON CHALETTOIS 1ère Caté

14 69 SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET 1ère Caté Esp - 3

15 43 PHILIPPE Geoffrey UC ORLEANS 1ère Caté

16 74 DROUET Freddy VC LUCEEN 2ème Caté Mast - 2 - 35 - 39

17 67 POLI Alessandro VCA DU BOURGET 2ème Caté Mast - 1 -30 - 34

18 32 LEGRAND Fabrice CG ORLEANS LOIRET 2ème Caté Mast - 3 - 40 - 44

19 11 GOUPIL Bertrand VS CHARTRAIN 1ère Caté Mast - 1 -30 - 34

20 30 ER RAFAI Mohamed CG ORLEANS LOIRET 1ère Caté

21 82 AMBLAT Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2ème Caté Mast - 1 -30 - 34

22 60 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX - CSD 1ère Caté Mast - 1 -30 - 34

23 58 LE ROUX Alexandre TEAM PELTRAX - CSD 2ème Caté

24 12 HOUANARD Steve VS CHARTRAIN 2ème Caté Mast - 1 -30 - 34

25 40 LEGENDRE Bertrand UC ORLEANS 2ème Caté Mast - 3 - 40 - 44

26 7 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN 1ère Caté

27 5 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN 1ère Caté Esp - 4

28 47 ROMIAN Nicolas UC ORLEANS 1ère Caté

29 21 HENRIO Ewen GUIDON CHALETTOIS 1ère Caté Esp - 2

30 31 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET 1ère Caté

31 65 CONNAN Marc VCA DU BOURGET 2ème Caté

32 42 MERIGUET Jean Philippe UC ORLEANS 1ère Caté Mast - 1 -30 - 34

33 46 RICHET Noël UC ORLEANS 2ème Caté Mast - 3 - 40 - 44

34 55 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD 2ème Caté Esp - 2

35 81 DEMAY Williams MONTRICHARD CYCLISME 41 2ème Caté Esp - 1

36 24 PERRAGIN Eliott GUIDON CHALETTOIS 2ème Caté Esp - 1

37 80 DEMAY Richard MONTRICHARD CYCLISME 41 Junior J - 1

38 48 THIBAULT Quentin UC ORLEANS 2ème Caté

39 70 BARRITAULT David V.NAINTRE 2ème Caté Mast - 1 -30 - 34

40 88 MAURY Antonin ES ALNELOISE CYCLISME 2ème Caté Esp - 2

41 13 JANVIER Guillaume VS CHARTRAIN 2ème Caté

42 6 BIZET Ronan VS CHARTRAIN 1ère Caté Esp - 4

43 8 CLERE Emilien VS CHARTRAIN 1ère Caté Mast - 2 - 35 - 39

44 84 JAMMET ROMAIN U.V.LIMOUSINE 1ère Caté

45 89 CHABOCHE Tristan AS VILLEMUR 2ème Caté

47 50 TOURAILLE Julien UC ORLEANS 2ème Caté Mast - 1 -30 - 34

48 91 BOUHOUX CYRIL SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1ère Caté Mast - 2 - 35 - 39

49 27 WASTIAUX Joey GUIDON CHALETTOIS 1ère Caté

50 45 PROUST Yohann UC ORLEANS 2ème Caté

51 39 GIRARD Quentin UC ORLEANS 1ère Caté Esp - 4

52 29 CHAMPALOU Sebastien CG ORLEANS LOIRET 2ème Caté Mast - 1 -30 - 34

53 16 RIOU Nicolas VS CHARTRAIN 1ère Caté

54 52 DELORY Cyril TEAM PELTRAX - CSD 2ème Caté

55 35 RETHORE Wilfried CG ORLEANS LOIRET 1ère Caté Mast - 1 -30 - 34

56 75 DUPONT Julien VC TOUCY 2ème Caté

57 28 BATISTA Camille CG ORLEANS LOIRET 2ème Caté Esp - 3

58 9 FERNIER Gwénaël VS CHARTRAIN 2ème Caté

59 14 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN 1ère Caté

60 18 DHERVILLEZ Rémi GUIDON CHALETTOIS 2ème Caté Esp - 1

61 72 BOUCHER Jonathan VC CONTROIS 2ème Caté

62 81 DEMAY Williams MONTRICHARD CYCLISME 41 2ème Caté Esp - 1

63 56 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD 1ère Caté Esp - 4

64 2 LECORCHE Sullivan AC SUD 28 P.C.Open - D.1 Mast - 1 -30 - 34

65 1 GIROT Wassily AC SUD 28 Junior J - 1

66 63 BARE Anthony VCA DU BOURGET 2ème Caté

67 79 SAIZ Florent VS ST CYRIEN 3ème Caté Mast - 2 - 35 - 39

68 49 TORZEWSKI Corentin UC ORLEANS 2ème Caté

69 37 EL GHOUATE Ossama UC ORLEANS 2ème Caté

70 20 FESNIERES Maxime GUIDON CHALETTOIS 2ème Caté Esp - 1

71 3 DOUARD LUCAS EC RENNAISE Junior J - 1

72 23 MOUQUET Vincent GUIDON CHALETTOIS 2ème Caté

74 90 EL GHOUATE Hamza 4S ST SATUR Junior J - 1

75 71 DEVAUD Stéphane VC BEAUGENCY P.C.Open - D.1 Mast - 3 - 40 - 44

76 73 PIAU Jordan VC FONTAINEBLEAU AVON 2ème Caté Esp - 4

77 86 LEMOINE Joseph UC MONTOIRE 2ème Caté Mast - 2 - 35 - 39