Un stage d'évaluation déjà révélateur

Cyclisme.

La semaine dernière, les jeunes cyclistes de la région Centre-Val de Loire ont participé à un stage sur route à Aubigny-sur-Nère. Ils ont été soumis à des tests spécifiques et des sorties sur des circuits aux différents dénivelés concoctés par Nicolas Dubois, conseiller technique régional, et son adjoint Pascal Agogué, Charlotte Cattoën s'occupant des féminines (photo Nadine Maréchal). Les techniciens ont pu se rendre compte des qualités des uns et des autres. Hugo Page (ES Auneau) a notamment impressionné Pascal Agogué. « Il y a longtemps que je n'avais pas vu ça » précisait le technicien. Qui a aussi été séduit par Antonin Mathiot (VC Lignières) : « C'est un attaquant, il est à l'écoute et a posé des questions très pertinentes. Il est très intéressant et il n'est que cadet première année ! » Le junior Lucas M'Couezou (AC Sancoins) est en forme, il a d'ailleurs terminé second dimanche à Mézières-en-Brenne.