Une journée dominicale à vélo pour 31 coureurs du Cher et des tests pour les plus jeunes. © Photo Nadine MARECHAL

Le comité du Cher de cyclisme organisait, dimanche dernier, un stage de détection au CRJS d'Aubigny-sur-Nère.

Ils étaient treize minimes (dont une féminine), six cadets, neuf juniors (dont une féminine) et trois espoirs. « Malgré une matinée peu clémente au niveau météo, tout s'est déroulé dans de parfaites conditions et dans une bonne ambiance », souligne Emmanuel Harault, président du comité départemental.

Du bon niveau chez les plus jeunes

Le matin, les juniors et espoirs ont effectué une sortie sur route tandis que les minimes et cadets étaient soumis aux tests de VMA (vitesse maximale aérobie) et chrono (60 m départ arrêté et 200 m départ lancé).

L'après-midi, les stagiaires sont partis selon leur catégorie, à l'assaut d'un des trois circuits concoctés par Nicolas Stiévenard, conseiller technique départemental. Emmanuel Harault, qui encadrait les plus jeunes, a été satisfait de la prestation de quelques-uns d'entre eux. « Marion Carré (AC Sancoins) a fait très bonne impression au milieu de cette horde de garçons et les tests ont été très concluants pour Nathan Thibault (Cyclisme en Terres vives), Mathis Judas (4S Saint-Satur), Maxime Harault (UBCC) et Yohan Chagnon (VC Lignières). »

Pascal Vigot, responsable du pôle sportif, qui encadrait, lui, les juniors et seniors était plus mesuré. « Le niveau me semble un peu faible, même si Lucas M'Couezou (AC Sancoins) semble bien marcher », dit-il.

Nadine Maréchal