La Melrandaise : Les engagés

La 20e édition de La Melrandaise-Trophée Hubert Perron se dispute ce samedi à Melrand (Morbihan). Au programme de la course organisée par l'association La Melrandaise et placée...

Vidéo - Grand Prix du Pays d'Aix

Retrouvez en vidéo le résumé du Grand Prix du Pays d'Aix (Elite Nationale), disputé samedi dernier et remporté par l'ancien pro Frédéric Brun (Bourg-en-Bresse...

Stéphen Guével : La Loire pour commencer

Stéphen Guével va visiter pour la première fois un monument historique ce dimanche. Le néo-sociétaire de l'UC Nantes Atlantique va découvrir le Circuit de la Vallée...

Tour de La Provence - Et. 2 : Les réactions

Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) a remporté, ce mercredi, la 2eme étape du Tour de La Provence (2.1), courue sur 158,6 kilomètres entre Miramas et La Ciotat (Bouches-du-Rhône,...

Alexandre Geniez a « profité d'une opportunité »

Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) a remporté, ce mercredi, la 2e étape du Tour de La Provence (2.1), courue sur 158,6 kilomètres entre Miramas et La Ciotat (Bouches-du-Rhône)....

Le Grand Prix de Clôture aura bien lieu

La semi-classique Putte-Kapellen, le Prix de Clôture aura bien lieu le 17 octobre prochain annonce la Gazet van Antwerp.La course 1.1 est reprise par la société Golazo, déjà...

Tour de La Provence - Et. 2 : Classements

Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) a remporté ce mercredi la deuxième étape du Tour de La Provence (2.1), courue sur 158,6 kilomètres entre Miramas et La Ciotat (Bouches-du-Rhône)....

EKZ Tour : « Il faut réduire le calendrier belge »

Les organisateurs de l'EKZ CrossTour ont publié sur leur site, le calendrier 2017-2018 de leurs cinq épreuves, toutes classées C1.La première manche, prévue le 17 septembre,...

Julien Loubet prend son mal en patience

Auteur d'une grosse saison 2015 sous les couleurs du Team Marseille 13-KTM pour son retour chez les pros, Julien Loubet attendait beaucoup de l'exercice 2016, du côté de Fortuneo-Vital Concept....

Tour de Bretagne : Les villes étapes 2017

Les organisateurs du 51e Tour de Bretagne ont publié les villes étapes de l'édition 2017.La course 2.2 partira de Rennes le 25 avril, pour la première fois depuis 2005. La dernière...

La belle journée de WB-Veranclassic-Aqua Protect

WB-Veranclassic-Aqua Protect a de quoi avoir le sourire ce mercredi matin. Hier midi, l'équipe montée cet hiver en Continentale Pro a appris ses sélections pour la Flèche Wallonne...

Balen BC : Le maillot 2017

Le club Balen BC ajoute une section Elite-sans-contrat et Espoirs à ses équipes de jeunes (lire ici).Le maillot du club change et passe au bordeaux, saumon et noir....

Yoann Paillot : « Deux jours pour prouver »

Yoann Paillot, 25 ans, est l'invité surprise de l'Equipe de France sur les routes du Tour de La Provence (2.1). 'J'ai appris la nouvelle jeudi dernier, au matin d'une manche du Circuit des Plages...

Jérémy Lecroq : « J'ai eu un mauvais réflexe »

Jérémy Lecroq est passé ce mardi tout proche d'un premier succès chez les professionnels. Mais le Francilien, néo-pro chez Roubaix-Lille Métropole, a été...

Tour de La Provence - Et. 1 : Les réactions

Justin Jules (WB-Veranclassic-Aqua Protect) a remporté au sprint ce mardi la première étape du Tour de La Provence (2.1), courue sur 205,9 kilomètres entre Aubagne et Istres...

Tour de La Provence - Et. 1 : Classements

Justin Jules (WB-Veranclassic-Aqua Protect) a remporté au sprint ce mardi la première étape du Tour de La Provence (2.1), courue sur 205,9 kilomètres entre Aubagne et Istres...

Justin Jules, un sprint comme il les aime

Justin Jules (WB-Veranclassic-Aqua Protect) a remporté au sprint, ce mardi, la première étape du Tour de La Provence (2.1), courue sur 205,9 kilomètres entre Aubagne et Istres...

Grand Prix de Lillers : Les engagés

La 52e édition du Grand Prix de Lillers-Souvenir Bruno Comini (1.2) se disputera le 5 mars prochain dans le département du Pas-de-Calais. 186 kilomètres -10 tours de 18,6 km- figurent...

Théo Menant : « Je savais que j’étais rapide »

Après une première année gâchée par une mononucléose, Théo Menant n’a pas envie de perdre de temps en 2017. Le Champion de France Juniors 2015 a signé...

Fractures pour Corentin Davy

Le coureur de Laval Cyclisme 53 Corentin Davy a chuté sur la dernière manche du Circuit des Plages vendéennes, courue dimanche sur l'île de Noirmoutier.Le coureur de 21 ans s'est...

Vincent Pastot : « Je n'y croyais pas »

Oubliée la période d’adaptation. Nouveau venu chez les Espoirs, Vincent Pastot n’a pas attendu avant d’obtenir ses premiers résultats : 8e et surtout 3e de la dernière...

Erwan Brenterch à l'abordage

Dès la première journée des Plages vendéennes, Erwan Brenterch s'est jeté à l'eau, dans son beau maillot rose bonbon du Laval Cyclisme 53. 'C'était mon...

Emiel Vermeulen « Trouver ma place »

Changement d'importance pour Emiel Vermeulen. Après trois saisons dans les rangs du Team 3M, le coureur de 24 ans a rejoint, cet hiver, la formation Roubaix-Lille Métropole. Il a ainsi effectué...

François Pervis : « Ça fait du bien de se sentir soutenu »

François Pervis a retrouvé l'équipe de France sur piste à l'occasion de la Coupe du Monde disputée à Cali la fin de semaine dernière. Il n'avait plus porté...

Flavien Dassonville « en progression constante »

En ce début d'année 2017, Flavien Dassonville entame sa - déjà - septième saison du côté de la formation HP BTP-Auber 93. Plus que jamais, celui qui vient...

Pierre-Yves Chatelon : « Prendre de la cylindrée »

L'Equipe de France Espoirs débute sa saison ce mardi, face aux professionnels, sur le Tour de La Provence (2.1). L'occasion de voir de nouveaux visages comme le sprinteur Adrien Carpentier, qui...

Triptyque Ardennais : Les équipes sélectionnées

Les organisateurs du 51e Triptyque Ardennais ont retenu 25 équipes. L'épreuve aura lieu du 19 au 21 mai, sur trois étapes. Il n'y a pas de prologue cette année. Le vainqueur...

Joeri Stallaert récolte les fruits de Bessèges

Joeri Stallaert s'est offert son premier bouquet ce dimanche en remportant le Championnat de Club de la province de Flandre-Orientale à Bottelare. 'Cela donne un bon sentiment avant le vrai début...

Maxime Vantomme réactive le mode Classiques

Maxime Vantomme est donc de retour en Belgique. Après trois saisons passées sous les couleurs de Roubaix Lille Métropole, le Belge de 30 ans a rejoint cet hiver la formation WB-Veranclassic-Aqua...

Tour de La Provence : Les partants

La 2e édition du Tour de La Provence (2.1) se dispute de mardi à jeudi. Trois étapes figurent au programme (lire ici). Le vainqueur succèdera à Thomas Voeckler (Direct...

Romain Seigle : « Des efforts évitables »

Présent à l‘avant sur le Grand Prix du Pays d'Aix et encore le lendemain sur le circuit très difficile de Puyloubier, Romain Seigle n’a pas tardé à trouver...

Grand Prix de Sainte-Luce : René-Yves Thiver 1er

René-Yves Thiver (Madinina Bikers) a remporté samedi le Grand Prix de Sainte-Luce (Martinique), une épreuve toutes catégories organisée par l’EC Sainte-Luce. Après...

Mémorial Albert Dupont : Marvin Judith 1er

Marvin Judith (VC Trois-Rivières) a remporté dimanche, à Baie-Mahault (Guadeloupe), le Mémorial Albert Dupont, une épreuve ouverte aux coureurs de 1ère et 2e catégories....

Eugénie Duval sur la touche

Début de saison délicat pour Eugénie Duval. Alors que la jeune femme de 23 ans espérait rentrer tranquillement dans son exercice 2017, la voilà sérieusement...

Kuurne-Bruxelles-Kuurne Juniors : Les engagés

Kuurne-Bruxelles-Kuurne Juniors (MJ 1.1) se déroule le dimanche 26 février prochain en même temps que les professionnels. Les coureurs devront parcourir 120 kilomètres autour...

David Lappartient : Seul candidat

David Lappartient est candidat à sa succession à la présidence de l'Union Européenne de cyclisme, comme il l'avait annoncé. Il est d'ailleurs, le seul candidat à...

Royal Bernard Drôme Classic : Les engagés

La Royal Bernard Drôme Classic (1.1) se disputera ce dimanche. Au programme : 206 kilomètres autour de Livron (Drôme). Le départ fictif sera donné à 11h, le réel...

Faun Environnement-Classic de l’Ardèche : Les engagés

La 17e édition de la Faun Environnement-Classic de l’Ardèche-Rhône Crussol (ex-Classique Sud-Ardèche) se disputera ce samedi. Guilherand-Granges (Ardèche) accueillera...

Les Juniors et Espoirs Françaises en stage

Douze Juniors et trois Espoirs seront en stage de ce lundi à dimanche à La Londe-les-Maures (Var). Voici le groupe retenu par Julien Guiborel.La sélection :JuniorsNoémie Abgrall...

Paris-Roubaix : 25 équipes au départ

25 équipes ont été retenues pour participer à la 115e édition de Paris-Roubaix (1.UWT), qui aura lieu le dimanche 9 avril. Sept équipes Continentales Pros ont...

Manche-Atlantique : Les équipes 2017

La 46e édition de Manche-Atlantique fait encore une fois le plein. 200 coureurs sont attendus au départ de la classique bretonne le 5 mars 2017. Les organisateurs ont retenu 23 équipes.Le...

Julien Taramarcaz : « Les contrats ne sont plus viables »

La dernière épreuve du calendrier international de cyclo-cross, le prix de clôture d’Oostmalle (Province d’Anvers) a aussi été l’ultime apparition en...

Steven Tronet n'a pas perdu son niveau

Revoilà Steven Tronet à l'échelon Continental. Après huit saisons en troisième division, successivement chez Roubaix Lille Métropole puis Auber 93, il avait tenté...

Piste - Coupe du Monde #3 - J3 : Classements

La troisième manche de la Coupe du Monde sur piste se disputait de vendredi à dimanche à Cali (Colombie). Retrouvez ci-dessous les classements de la troisième et dernière...

Circuit des Plages Vendéennes - Ep. 6 : Classement

Déjà vainqueur hier, Clément Orceau (Vendée U) a récidivé ce dimanche en remportant au sprint la sixième et dernière épreuve du Circuit des...

Le week-end parfait de Clément Orceau

Vainqueur des deux dernières manches, Clément Orceau (Vendée U) s'offre le classement général aux points du Circuit des Plages Vendéennes. Une bonne entrée...

Championnats de Clubs - Récapitulatif

Les Championnats de Clubs pour Elites sans contrat et Espoirs se déroulaient ce week-end dans chaque province de Belgique. DirectVelo vous propose un récapitulatif des lauréats...

Tour du Haut-Var - Et. 2 : Les réactions

Julien Simon (Cofidis) a remporté, ce dimanche, la deuxième et dernière étape du Tour du Haut-Var (2.1), courue sur 206 kilomètres autour de Draguignan. Il a devancé...

Arthur Vichot : « On a rétabli la situation »

Et de trois. Arthur Vichot (FDJ) s'est imposé ce dimanche pour la troisième fois au classement général du Tour du Haut-Var (2.1). Déjà vainqueur fin janvier du...

Julien Simon : « C'est une délivrance »

Julien Simon a remporté, ce dimanche, la deuxième et dernière étape du Tour du Haut-Var, disputée autour de Draguignan sur 206 kilomètres. Le coureur de la Cofidis,...