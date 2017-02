Vienne - Cyclisme - Challenge d'Or - L'édition 2017 réduite mais alléchante - Le 16 e Challenge d’or a été présenté vendredi à Saint-Germain. Deux jours de course avec un plateau exceptionnel sont au programme - - (Adrien Toulisse - Fabien Charrel - Denis Clément - Florian Delage)

L'édition 2017 réduite mais alléchante

Le 16 e Challenge d’or a été présenté vendredi à Saint-Germain. Deux jours de course avec un plateau exceptionnel sont au programme.

Entre Vienne et Indre

Samedi 15 juillet

11e édition de l'Étoile d'or « Grand prix Centre-Presse - La Nouvelle République ». 7e manche de la Coupe de France Drag Bicycle des clubs de DN1. Départ de la place du marché d'Usson du Poitou (86) pour 189,3 km. Arrivée à Bélâbre (36) sur un faux plat montant après trois tours de 7,7 k...

En chiffres

roue libre

40 : le nombre d'équipes représentées lors des deux jours de course. On trouvera les vingt de DN1, six à huit équipes de DN2, 8 équipes de DN3 dont la Team Poitou, trois équipes étrangères et deux ou trois équipes professionnelles

12 : comme les mois de travail nécessaires pour préparer le Challenge d'or et le Trophée des champions...

2.000

le chiffreSoit le nombre de bénévoles nécessaires à l'organisation du Challenge d'or et du Trophée des champions. De la direction de course à la signalisation en passant par la restauration, ils travailleront trois jours entiers, sans compter la préparation de l'événement.