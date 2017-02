Alex Aze - Amélie BARBOTIN - Photographies

Vienne - Cyclisme - Prix d'ouverture de Châtellerault - Le Prix pour l'Aze du sprint - La première course disputée dans la Vienne a été remportée par un coureur du Val-d’Oise. Cadenassée, l’épreuve s’est soldée par un sprint massif. - (Nicolas Danton - Amélie BARBOTIN - Photographies) Lire la suite...

1. Alex Aze (Argenteuil Val de Seine 95) les 104,5 km en 2 h 21'10'', soit une moyenne de 43,5 km/h ; 2. J. Noël (Argenteuil Val de Seine 95) ; 3. C. Batista (CG Orléans Loiret) ; 4. P.-Y. Renault (VC Conlie) ; 5. C. Sassier (Cycle Poitevin) ; 6. A. Moreno Carpio (Team U Anjou 49) ; 7. D. Grondin (Team 974 Saint-Pierroise) ; 8. C. Monier (Cycle Poitevin) ; 9. F. Legrand (CG Orléans Loiret) ; 10. M. Provost (UC Nantes Atlantique) ; 11. L. Chapin (Guidon Crochu Veigne) ; 12. M. Schwitzgabel (JPC Lussac) ; 13. E. Thicot (Vélo Passion Caraïbes) ; 14. P. Morel (ACC) ; 15. Q. Luxeuil (Argenteuil Val de Seine 95) ; 16. F. Trémeau (UC Amboise) ; 17. Q. Chanson (UC Nantes Atlantique) ; 18. A. Lagardère (US Chauvigny) ; 19. G. Renard (USP Issoirienne) ; 20. C. Aulnette (UC Nantes Atlantique) ; 21. C. Bertrand (CA Civray) ; 22. S. Bridier (Creuse Oxygène) ; 23. V. Geslin (USP Issoirienne) ; 24. T. Charpentier (P. St-Florent Niort) ; 25. T. Elan (AC Touraine) ; 26. C. Airaud (VC Thouars) ; 27. A. Klein (Team U Anjou 49) ; 28. R. Le Henaff (CO Couronnais) ; 29. C. Bazin (Payname SC) ; 30. E. Duval (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) ; 31. M. Demeautis (St-Jean-de-la-Ruelle Cyclisme) ; 32. N. Coste (ACC) ; 33. C. Chambon (Team U Anjou 49) ; 34. P. Guilbeau (UV Poitiers) ; 35. V. Roth (Cycle Poitevin)… 184 coureurs au départ ; 165 classés.

1er des 2e catégories : C. Batista (CG Orléans Loiret).

1er des 3e catégories : L. Chapin (Guidon Crochu Veigne).

1er des PC : M. Schwitzgabel (JPC Lussac).