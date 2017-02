VS Chartrain : « Du potentiel autour de Chartres » - Pour sa première année au volant du VS Chartres, Guy Gallopin a conduit ses coureurs à la 15e place de la Coupe de France de la DN2. Cette saison, l'ancien vainqueur de Paris-Camembert veut mettre en place sa méthode - (Actualité - DirectVelo) - Isabelle Hervé

Les partenaires du VS Chartres et les acteurs du vélo ont découvert les recrues et l’équipe quasiment complè te, vendredi dernier. Le club espère terminer dans les 5 preiers de la Coupe de France de DN2.

Le VS Chartres est ambitieux la présentation officielle du VS Chartres s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, vendredi dernier au CIC Ouest de Chartres. La plupart des recrues avaient répondu présent, et les enfants de la toute nouvelle école de vélo ont accompagné les coureurs de l'équipe première quand ils sont apparus devant les partenaires et les acteurs du cyclisme eurélien. De bons sprinteurs Le directeur sportif Guy Gallopin, aux côtés de ses frères Joël, le papa du pro Tony, et d'André, a annoncé les ambitions de l'équipe. « Nous visons les cinq premières places au Coupe de France de DN2. » L'objectif est réalisable car certaines recrues sont spécialistes du sprint : c'est le cas d'Émilien Clère (Guidon châlettois), champion de France de demi-fond, mais aussi de Ludovic Bideau (AS Corbeil-Essonne) et de Johan De Jonckheere (UVCA Troyes) Les Chartrains débuteront leur saison sur les Plages vendéennes, à partir du 11 février. Et trois d'entre eux se déplaceront jusqu'en Argentine pour disputer La Vuelta a Mendoza, du 11 au 19 février. L'ancien pro d'AG2R Steve Houanard, recruté cet hiver de l'US Maule, initiateur du projet, courra avec Antoine Gaudillat et Ludovic Bideau. Le président Patrick Destouches a conclu la présentation en espérant « d'excellents résultats cette saison. » Les envies de rejoindre la DN1 à moyen terme ont également été évoquées. les recrues 1 re catégories : Ludovic Bideau (AS Corbeil-Essonne), Émilien Clere (Guidon châlettois), Johan De Jonckheere (UVCA Troyes), Nicolas Riou (UC Sablé). 2 e catégories : Victor Bedu (UC Vendôme), Thomas Gaultier (Sud Touraine), Steve Houanard (US Maule), ancien pro d'AG2R, Maxime Maison (AC Touraine). Equipe DN2 (1 re catégories). Ludovic Bideau, Ronan Bizet, Loïc Chopier, Émilien Clère, Johan De Jonckheere, Loïc Gallopin, Antoine Gaudillat, Bertrand Goupil, Dimitri Ilongo, Mathieu Maison, Nicolas Riou. Isabelle Hervé

