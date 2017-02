Women's WorldTour 2017, le mode d'emploi

Eugénie Duval : "Continuer à progresser et épauler mes leaders", le parcours du Samyn des Dames, la BTC City Ljubljana avec Bujak, Radotic et Stricker. [ LIRE LA SUITE ]

Présidente de la FFCT - "18% de nos licenciées sont des femmes. Bien plus de femmes font du vélo, mais souvent elles hésitent à rejoindre un club."

Changement de braquet pour la FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope qui misera notamment sur Shara Gillow, Roxane Knetemann, Roxane Fournier et Aude Biannic.

Amalie Dideriksen va découvrir les classiques, La Course By Le Tour de France se finira bien en haut de l'Izoard, présentation de la Hitec Products.

Amélie Rivat-Mas à la Lares-WaowDeals : "Un challenge très motivant", le parcours des Strade Bianche, WalBike et la Giusfredi-Bianchi s'unissent.

De nombreux paris chez Alé Cipollini

Alé Cipollini, 8ème équipe mondiale, a connu du mouvement et visera tous les profils de course avec Marta Bastianelli, Hosking, Ensing, Paladin et Tuslaite.