Maillot Pro 2017 — 1/16èmes de finale (4/8) - Le gang des maillots noirs entre en course : la tunique de Bora-Hansgrohe affronte celle de Delko Marseille Provence KTM, celle du Team Sky est opposée à Cannondale

1/16èmes de finale (3/8)

Face à face ce vendredi entre les maillots de Bahrain-Merida et de l'Armée de Terre, et ceux de Katusha-Alpecin et Nippo-Vini Fantini. A vous de voter !

http://www.velo101.com/duels_maillots/article/maillot-pro-2017-116emes-de-finale-(38)--16443