13 et 14 Mai 2017 : Tour des Ecureuils - Cette 29éme édition du Tour des Ecureuils sera amputée d’une journée (2 jours au lieu de 3) et se disputera les 13 et 14 Mai 2017. Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac Speaker : Patrick Ballanger L’épreuve est réservée comme d’habitude aux coureurs 2éme , 3éme catégorie , juniors et PC Open.- -

(Guy DAGOT)