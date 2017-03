ATRIA CHARADE CYCLISTE TOUR

Ouvert à tous licenciés FFC, FSGT, UFOLEP et non licenciés

TOUS LES CLASSEMENTS DE L’EDITION 2016

PROGRAMME

ATRIA CHARADE CHRONO TOUR

ATRIA CHARADE CYCLISTE TOUR

ATRIA CHARADE RUNNING SHOP TOUR

ATRIA CHARADE CHRONO TOUR

9h00 : TEST CHRONOMETRE ouvert à partir des cadets en licenciés FFC et plus de 18 ans pour les non-licenciés et Ufolep.

2 tours de circuit soit environ 8 km

Epreuve comptant pour le Challenge GOODICOM

ATRIA CHARADE CYCLISTE TOUR

10h30 : MINIMES

6 tours de circuit soit 24 km

Epreuve comptant pour le Challenge Vincent LAVENU

11h30 : CADETS

8 tours de circuit soit 32 km – Prix 91€/10

Epreuve comptant pour le Challenge Vincent LAVENU

13h10 : FEMININES C/J/S

6 tours de circuit soit 24 km pour les cadettes – Prix 47€/55

10 tours de circuit soit 40 km pour les juniores/séniores – Prix 183€/10 + Prix spéciaux juniores 91€/10

Epreuves comptant pour le Challenge OPTIC 2000 et le Challenge Vincent LAVENU

14h30 : JUNIORS

10 tours soit 40 km – Prix 183€/10

Epreuve comptant pour le Challenge Vincent LAVENU

15h50 : TROPHEE ATRIA 1ère, 2ème, 3ème catégorie + Pass’ Cycliste

15 tours pour les Pass’Cycliste soit 60 km – Lots pour les 5 premiers

Epreuve comptant pour le Challenge ARTI 2000

15 tours pour les 3ème catégories soit 60 km – Prix 122€/10

40 tours pour les 1ère et 2ème catégories soit 80 km – Prix 610€/20 + Prix spéciaux 2ème cat. 152€/10

ATRIA RUNNING SHOP TOUR

2 tours de circuit pédestre soit 8 km ouvert à tous à partir de 16 ans.

JEUX CYCLISTES

Jeux cyclistes ouvert aux enfants, licenciés ou non, jusqu’à 12 ans

ORGANISATIONS

Course cycliste : Vélo Club Cournon d’Auvergne

Courses pédestre : Running Shop

RENSEIGNEMENTS

Patrick Bulidon 06 77 29 74 62 patrick.bulidon@orange.fr

PARKING

Parking et entrée gratuite (à partir du rond point de Manson)

ANIMATIONS

Speaker course cycliste: Nicolas Caille

Speaker course pédestre: Franck Marret

ENGAGEMENTS

Pour les licenciés FFC engagement par Internet sur le site de la FFC

Pour les non licenciés (+ de 18 ans) et licenciés (+ de 18ans) UFOLEP ou FSGT.

Envoyer un chèque de 8 € à l’ordre du VCCA avec une copie de la licence UFOLEP ou FSGT, ou un certificat médical autorisant le cyclisme de compétition datant de moins de 3 mois à :

Vélo Club Cournon d’Auvergne

9, rue des Fusillés de Vingré

63800 Cournon d’Auvergne