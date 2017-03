274 engagés au total des 6 épreuves du Tour du Pays Courvillois ce samedi à Friaize (28) - Ce samedi 18 mars 2017 aura lieu à Friaize le Tour du Pays Courvillois et les différentes épreuves organisées par l'EFC Courvilloise en marge de cette épreuve. Beau programme puisque 274 engagés sont inscrits via le net. - (Le blog du DREUX CC)

274 engagés au total des 6 épreuves du Tour du Pays Courvillois ce samedi à Friaize (28)

Ce samedi 18 mars 2017 aura lieu à Friaize le Tour du Pays Courvillois et les différentes épreuves organisées par l'EFC Courvilloise en marge de cette épreuve. Beau programme puisque 274 engagés sont inscrits via le net. Tout les les détails techniques et les parcours sont sur le site de l'épreuve (lien ci-dessous). Avec la liste de tous les engagés par catégorie en pièce jointe de ce b

http://www.dreuxcc.com/2017/03/274-engages-au-total-des-6-epreuves-du-tour-du-pays-courvillois-ce-samedi-a-friaize-28.html