ACCDN Association des Clubs Cyclistes de Division Nationale

Fort de ses deux succès sur le Circuit des Plages Vendéennes (à Challans puis Noirmoutiers en l'Ile) le week-end du 18-19 février, Clément Orceau (Vendée U) prend la tête de l'ACCDN-ROCC Tour 2017 parrainé par Drag Bicycles. Orceau a terminé également 2ème à La Mothe-Achard derrière Frédéric Guillemot (Côtes-d'Armor Cyclisme).Le champion des Pays de la Loire en titre précède Jules Roueil (UC Nantes Atlantique) qui avait engrangé ses points en octobre avec une seconde place lors du Paris-Tours Espoirs. Nicolas Primas (VCP de Loudéac), qui a scoré également cet automne, est 3ème. On retrouve un podium identique pour le classement Espoirs.Par équipes, la formation Vendée U (Clément Orceau, Mathieu Burgaudeau, Valentin Ferron, Marlon Gaillard), victorieuse de l'ACCDN-ROCC Tour en 2015 et 2016, occupe déjà largement la tête du classement. Côtes-d'Armor Cyclisme (Frédéric Guillemot, Benjamin Le Montagner) pointe au 2ème rang. L'UC Nantes Atlantique de Jules Roueil, Benoit Sinner et Valentin Madouas, se classe 3ème.1 ORCEAU Clément (Vendée U) 28 pts2 ROUEIL Jules (UC Nantes Atlantique) 203 PRIMAS Nicolas (VCP de Loudéac) 174 GUILLEMOT Frédéric (Côtes-d'Armor Cyclisme) 165 BURGAUDEAU Mathieu (Vendée U) 146 BRENTERCH Erwan (Laval Cyclisme 53) 127 PAILLOT Yoann (Top 16) 128 BRUN Frédéric (Bourg Ain Cyclisme) 108 LAUK Karl-Patrick (Team Pro Immo-VC Cournon-d'Auvergne) 108 LE MONTAGNER Benjamin (Côtes-d'Armor Cyclisme) 108 MOTTIER Justin (VCP de Loudéac) 101 ORCEAU Clément (Vendée U) 28 pts2 ROUEIL Jules (UC Nantes Atlantique) 203 PRIMAS Nicolas (VCP de Loudéac) 174 BURGAUDEAU Mathieu (Vendée U) 145 LAUK Karl-Patrick (Team Pro Immo-VC Cournon-d'Auvergne) 106 BARBIER Pierre (VC Rouen 76) 86 FERRON Valentin (Vendée U) 86 LOUVET Louis (SCO Dijon) 86 MENANT Théo (Creuse Oxygène-Guéret) 810 GUGLIELMI Simon (CR4C Roanne) 610 MORIN Emmanuel (Sojasun Espoir-ACNC) 610 PASTOT Vincent (VCA Saint-Quentin) 610 ROGER Maxime (Chambéry CF) 61 Vendée U 52 pts2 Côtes-d'Armor Cyclisme 262 UC Nantes Atlantique 264 Team Pro Immo-VC Cournon-d'Auvergne 245 Sojasun Espoir-ACNC 226 Team Pays de Dinan 177 CR4C Roanne 167 Top 16 167 VCP de Loudéac 1610 Laval Cyclisme 53 121. 11.02 Circuit des Plages Vendéennes à Fougéré (1.12)Bryan Alaphilippe (Armée de Terre)2. 12.02 Circuit des Plages Vendéennes à St-Jean-de-Monts (1.12)Polychronis Tzortzakis (Talos ANEK Lines)3. 12.02 Trophée de l'Essor (1.12)Kévin Le Cunff (Auber 93-HP BTP)4. 14.02 Circuit des Plages Vendéennes à Chantonnay (1.12)Yoann Paillot (Océane Top 16)5. 16.02 Circuit des Plages Vendéennes à La Mothe Achard (1.12)Frédéric Guillemot (Côtes d'Armor Cyclisme)6. 18.02 GP du Pays d'Aix (1.12)Frédéric Brun (Bourg Ain Cyclisme)7. 18.02 Circuit des Plages Vendéennes à Challans (1.12)Clément Orceau (Vendée U)8. 19.02 Circuit des Plages Vendéennes à Noirmoutiers en l'Ile (1.12)Clément Orceau (Vendée U)9. 26.02 Circuit de la Vallée de la Loire (1.12)Damien Gaudin (Armée de Terre)10. 05.03 Vienne Classic (3.57)11. 11.03 Le Poinçonnet - Bonnac-la-Côte - ex-Châteauroux - Limoges (1.12)12. 12.03 Paris-Troyes (1.2)13. 12.03 Bordeaux-Saintes (3.55)14. 19.03 GP de Buxerolles (1.12)15. 19.03 Châtillon-Dijon (1.12)16. 20.03 au 26.03 Tour de Normandie (2.2)17. 25.03 Prix Gilbert Bousquet (1.12)18. 25.03 GP de Saint-Etienne Loire (1.12)19. 26.03 Boucles Guégonnaises (1.12)