ACCDN-ROCC Tour 2017 : Justin Mottier déboule

Changement de leader pour l'ACCDN-ROCC Tour 2017 parrainé par Drag Bicycles en cette fin mars puisque c'est Justin Mottier (VCP de Loudéac) qui prend désormais les commandes. L'ancien stagiaire pro de Fortuneo-Vital Concept a réalisé un excellent Tour de Normandie (UCI 2.2) terminant 2ème du classement général final et se classant 2ème à Gonfreville-l'Orcher. Justin Mottier détrône Clément Orceau (Vendée U) qui s'est également illustré en Normandie en remportant la 7ème étape disputée entre Sourdeval et Caen. Yoann Paillot (Top 16) débarque sur le podium. Le Charentais s'est classé 2ème du Poinçonnet-Limoges Métropole et 3ème du GP de Buxerolles.Clément Orceau est toujours meilleur Espoir devant Jules Roueil (UC Nantes Atlantique) et Nicolas Primas (VCP de Loudéac). Par équipes, la formation Vendée U (Clément Orceau, Mathieu Burgaudeau, Valentin Ferron, Axel Journiaux, David Rivière et Florian Maître) est solidement ancrée en pole. On notera le grand bond du VC Pays de Loudéac (Justin Mottier, Nicolas Primas) qui arrive sur la seconde marche. Le CR4C Roanne (Alexandre Jamet, Clément Carisey, Lucas Papillon, Simon Guglielmi, Louis Pijourlet) occupe la 3ème place.le classement individuel :