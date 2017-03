ALEXANDRE MAYER NOUVELLE RECRUE DES GIRONDINS -

C'est un espoir franco-mauricien qui vient de signer sa licence aux Girondins de Bordeaux.

Alexandre MAYER qui aura 19 ans dans quelques jours arrive en France avec un joli palmarès gagné sur les routes et en VTT, dans l'Île Maurice et en Afrique du Sud.



Plusieurs victoires en 2016 chez les juniors, et déjà 5 titres nationaux : sur route en 2011 et 2013 et en VTT en 2013, 2014 et 2015.