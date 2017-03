Sam Bennett remporte la 3e étape au sprint, Arnaud Démare toujours leader

PARIS-NICE - Sam Bennett s'est adjugé la 3e étape de la course entre Chablis et Chalon-sur-Saône mardi. Le coureur Irlandais de Bora-Hansgrohe s'est imposé au sprint devant Alexandre Kristoff (Katusha) et John Degenkolb (Trek). Sixième de l'étape du jour, Arnaud Démare (FDJ) est toujours leader, devant Julian Alaphilippe (Quick Step) pour six secondes.

