Clère, 2e, et Bideau, 3e, s’inclinent face à Julien Kerboriou - Julien Kerboriou (CG Orléans Loiret) a remporté ce dimanche le Prix de Bonneval-Prix Laurent Bezault (Eure-et-Loir), disputé sur une distance de 100,7 kilomètres. Il a devancé les coureurs du VS Chartrain, Emilien Clère et Ludovic Bideau - (Alain GALES - Laurine PHILIPPE - DirectVelo - Dreux CC - Isabelle HERVE - L'Echo républicain)

Julien Kerboriou (CG Orléans) a surpris tout le monde en s’imposant hier à Bonneval, sa première victoire en 1 re catégorie. Le VS Chartres se console avec le prix d’équipe. Le club classe trois coureurs dans les neuf premiers.

Émilien Clère (VS Chartres) gardait le sourire, malgré sa deuxième place, hier à Bonneval. « Il n'a pas manqué grand-chose. C'est dommage de faire 2 et 3. » Car son coéquipier Ludovic Bideau, toujours devant durant les 110 kilomètres, s'est lui aussi incliné de peu dans le sprint final, face à Julien Kerboriou (CG Orléans). Au contraire du champion de France de demi-fond, la deuxième recrue du VS Chartres affichait sa déception. « C'était l'objectif d'être dans tous les coups. Baptiste Constantin a lancé le sprint ; il a fait 600 m à bloc, et on s'est finalement fait sauter sur la ligne. »

Le petit malin de la journée s'appelle donc Julien Kerboriou. Le cycliste de 26 ans, originaire d'Étampes (Essonne), a surpris tout le monde, et s'est adjugé sa première victoire en 1 re catégorie. Au fil des années, le mécanicien à la RATP progresse. Deux fois champion d'Ile-de-France en 3 e catégorie (2011-2013), le garçon monte chaque saison et s'entraîne un peu plus « pour avoir le niveau. »

Baptiste Constantin (Creuse Oxygène), 22 ans, court en 1 re catégorie depuis 5 ans. Il fait le déplacement de Blois (Loir-et-Cher) pour le Prix Laurent Bezault depuis trois ans. Deuxième à Bonneval en 2015, le coureur tourne autour de la victoire. Hier encore, il était dans tous les coups, dans toutes les échappées, qui jamais n'ont pris une avance conséquente. Et quand la bonne est partie, à 20 kilomètres de l'arrivée, il était toujours là.

Emilien Clère : « On a montré

le maillot ! »

À ses côtés, les Chartrains étaient nombreux, avec Émilien Clère et Ludovic Bideau, mais aussi le prof d'EPS Bertrand Goupil. Le coureur formé au VC lucéen Tristan Chaboche (AS Villemur) était tout heureux de figurer dans le groupe de tête.

Et à 500 mètres de la ligne, le double champion du Poitou Baptiste Contsantin a lancé le sprint. On connaît la suite. Les Chartrains sont sur le podium, mais pas sur la plus haute marche. Le club peut se consoler avec le Prix d'équipe. Émilien Clère analysait sa défaite. « Je suis allé chercher Constantin deux fois dans le dernier tour. J'ai fait des efforts. Il m'a manqué un peu de force » Le champion de la région Centre 2014 restait optimiste. « C'est mieux que rien. Au moins, on a montré le maillot ! » Mais seul Julien Kerboriou a levé les bras.

Le classement

1. Julien Kerboriou (CG Orléans Loiret) ; 2. Émilien Clère (VS Chartres) ; 3. Ludovic Bideau (VSC) ; 4. Nicolas Durand (CM Aubervilliers 93) ; 5. Sylvain Montana (VC Rouen 76) ; 6. Louison Rideau (VS Valletais) ; 7. Grégorio Bray (VC Centre de Caraïbe) ; 8. Baptiste Constantin (Creuse Oxygène) ; 9. Bertrand Goupil (VS Chartres) ; 10. Tristan Chaboche (AS Villemur) ; 11. Mhcine El Kouraji (UC Orléans) ; 12. Geoffrey Philippe (UCO) ; 13. Bastien De Vido (Team Peltrax) ; 14. Florian Le Neun (Team Peltrax) ; 15. Camille Batista (CG Orléans). ; 17. Julien Touraille (UCO) ; 18. Baptiste Bleier (CM Aubervilliers 93) 20. Dimitri Ilongo (VSC). Prix d'équipe : VS Chartres

Isabelle Hervé