Boonen, Sagan, Contador : trois géants, trois promesses d'un printemps de rêve

SAISON 2017 - Le week-end d’ouverture en Belgique, avec les succès de Greg Van Avermaet et Peter Sagan, et le lancement de Paris - Nice, qui appelle l’énième renaissance d’Alberto Contador, marquent le vrai coup d’envoi de la saison cycliste. Le printemps arrive, et voici trois bonnes raisons de le savourer.

