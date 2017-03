Baigné par un soleil des plus chaleureux, le Prix de l’Amicale de La Rose, support du championnat du Berry dames, a affiché hier ses plus belles couleurs féminines.

René Leduc, le président du club organisateur, et Pascal Vigot, maître de cérémonie, ont attiré dans leurs filets pas moins de soixante-sept concurrentes. Les minimes et cadettes ont quelque peu flâné au pays des pommiers avant qu'un trio ne se fasse la belle à mi-course. Océane Goergen (Argenteuil Val de Seine), victorieuse à Touchay la semaine précédente et de ce fait porteuse du maillot rose de leader cadette du challenge Cœur de France, Océane Gauthey (Creusot cyclisme) et Lucie Liboreau (AAJ Blois) ont parfaitement flairé la bonne affaire en prenant la roue des meilleures seniors. Elles n'avaient plus qu'à gérer leur effort et s'entendre pour mener à bien leur aventure. Elles relevèrent fort bien le défi et Océane Georgen, qui avait lancé le sprint, n'était pas remontée. Elle s'impose d'un coup de rein, consolidant son leadership. Daphnée Hoebanckx (CG Orléans) se classe quatrième et l'épatante minime Marion Carré (AC Sancoins) prend la sixième place et se voit sacrée championne du Berry. Elle devance sur la ligne les cadettes Flavie Aubriet (AC Bas-Berry) et Mélanie Devilliers (US Argenton), respectivement championne et vice-championne du Berry. Chez les juniors-seniors, Océane Tessier (AC Le Nickel) a été la première à mettre le nez à la fenêtre avant d'être revue par Thérésa Hoebanckx (CG Orléans), maillot or du challenge seniors, Ophélie Fénard (CSM Villeneuve-la-Garenne) et Océanne Philibert (UVCA Troyes). Le vent de face

a un peu corsé

la course Le quatuor ne laissait pas la moindre chance à ses rivales de faire la jonction et de leur disputer la victoire. L'inépuisable Thérésa Hoebanckx confirmait sa domination et s'installait plus confortablement dans son fauteuil de leader du challenge Cœur de France. Seule junior du Cher et du Berry en lice, Marie Geslin (UC Mehun), pas encore remise d'une pneumonie, était contrainte à l'abandon. « Le circuit me va bien, il a de quoi faire mal et faire la différence, nous confiait Thérésa Hoebanckx. Mais il y avait un tronçon avec vent de face et là, c'était dur. Seule Ophélie Fénart roulait avec moi et de ce fait, les relais revenaient plus souvent. » Les classements Prix de l'Amicale de La Rose. Minimes-cadettes : 1. Océane Goergen (Argenteuil Val de Seine, C) ; 2. Lucie Liboreau (AAJ Blois, C) ; 3. Océane Gauthey (Creusot cyclisme, C)… 5. Marion Carré (AC Sancoins, M), championne du Berry minime ; 6. Flavie Aubriet (AC Bas-Berry, C), championne du Berry cadette ; 7. Mélanie Devilliers (US Argenton, C), vice-championne du Berry cadette ; 8. Ariane Rogel (CO Courcouronnes, M)… 10. Lara Lallemant (CSM Villeneuve-la-Garenne) ; 12. Lisa Beaubrun (VT Tranzault, M), vice-championne du Berry minime… 15. Floraine Bernard (US La Châtre, M), 3 e du championnat du Berry minime, etc. Juniors-seniors. 1. Thérésa Hoebanckx (CG Orléans, S) ; 2. Ophélie Fénart (CSM Villeneuve La Garenne, S) ; 3. Océanne Philibert (UVCA Troyes, S)…6. Laura Da Cruz (CSM Villeneuve La Garenne, J), etc. Challenge Cœur de France. Minimes. 1. Marion Carré (AC Sancoins) ; 2. Lara Lallemant (CSM Villeneuve La Garenne) ; 3. Floraine Bernard (US La Châtre), etc. Cadettes. 1. Océane Goergen (Argenteuil Val de Seine) ; 2. Océane Gauthey (Creusot cyclisme) ; 3. Daphnée Hoebankx (CG Orléans), etc. Juniors. 1. Marie Le Net (VC Pontivy) ; 2. Laura Da Cruz (CSM Villeneuve-la Garenne) ; 3. Léah Ribeiro (CSM Villeneuve La Garenne), etc. Seniors. 1. Thérésa Hoebanckx (CG Orléans) ; 2. Océane Tessier (AC Le Nickel) ; 3. Ophélie Fénart (CSM Villeneuve La Garenne), etc. Nadine Maréchal