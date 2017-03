Daniel MORLEVAT - Circuit des quatre cantons à Yzeure ( 03) - 04 mars 2017

Circuit des quatre cantons ! Météo pourrie, vent, pluie et grêle pour les podiums ! Dans la course d’attente, gros peloton au départ ! Après de nombreuses sorties sans suite, trois hommes prennent le large : ALEXIS BONNARDOT (VC Villefranche Beaujolais) THEO LE HER (4 S St Satur ) et ANTOINE CAMUS ( Charvieu Chavagneux) ! A trois tours du but ANTOINE CAMUS part seul , mais sera rejoint dans le dernier tour ; l’arrivée se joue au sprint et VINCENT BERGERON (La Souterraine) l’emporte devant QUENTIN COUGOUL (Cournon) et ANTOINE CAMUS (Charvieu) . Dans la course élite, à l’entrée sur le circuit final (4 tours) deux hommes se présentent avec 50 s sur un gros peloton d’une centaine de coureurs : PIERRE IDJOUADIENNE (CC Etupes) et GREGOIRE TARRIDE (AVC Aix) ; ils tiendront jusqu’au bout,terminant avec une minute environ d’avance ! Au sprint, PIERRE IDJOUADIENNE l’emporte sur GREGOIRE TARRIDE ( AVC Aix ) . Le peloton est réglé au sprint pour la 3 ème place par JULIEN TRARIEUX (AVC Aix) devant CLEMENT KORETZKI (Charvieu) et GUILLAUME MILLASSEAU (Chambéry) . Une chute à 150 m de la ligne jeta à terre quelques coureurs, dont MATHIEU PELLEGRIN (SCOD) , LIONEL GENTHON (Bourg), ROMAIN FAUSSURIER ( CR4C Roanne ) etc… ! Belle organisation bien commentée par JEAN MICHEL QUERE ! Daniel MORLEVAT