Communiqué Championnats du Monde : QUENTIN LAFARGUE A HONG KONG - Dans un communiqué, la FFC dévoile la composition de l'Équipe de France pour les prochains Championnats du Monde = Piste – Championnats du Monde – Hong-Kong – 12 au 16 avril – La sélection tricolore – Avec Mathilde Gros et Sylvain Chavanel - (Alain CELERIER + Fédération Française de Cyclisme)

QUENTIN LAFARGUE A HONG KONG

Dans un communiqué, la FFC dévoile la composition de l'Équipe de France pour les prochains Championnats du Monde :

Le bordelais Quentin LAFARGUE est sélectionné.

<< L’équipe de France sur piste qui sera alignée du 12 au 16 avril prochain, à Hong-Kong, en Chine, dans le cadre des Championnats du Monde 2017 UCI, aura fière allure, et sera sans nul doute ambitieuse, même si sa composition est un savant mix entre jeunesse et expérience .....

Médaillé de bronze en vitesse par équipes, lors des Jeux de Rio, François Pervis (Laval Cyclisme 53) sera également du voyage, aux côtés des jeunes Sébastien Vigier (EC Montgeron-Vigneux) et Benjamin Edelin (US Créteil), et de Quentin Lafargue (Girondins de Bordeaux), médaillé de bronze lors des mondiaux 2015 et 2016, en vitesse individuelle et sur le kilomètre >>,

annonce la Direction Technique Nationale.

Sylvain Chavanel (Direct Énergie) et 2 coureurs de l'Armée de Terre, Benjamin Thomas et Morgan Kneisy, participeront aux épreuves Endurance.

(Crédit photo Vélostar Actu : Quentin Lafargue)