Demain, La Durtorccha

La Durtorccha : Les engagés

La 26e édition de la Durtorccha (DURtol-ORCines-CHAnat) se dispute ce samedi. 102 kilomètres -cinq fois 20.4 km- attendent les coureurs autour d'Orcines (Puy-de-Dôme). Le départ...

Trophée des Bastides : Les engagés

La 23e édition du Trophée des Bastides se dispute ce dimanche à Sainte-Livrade-sur-Lot dans le département du Lot-et-Garonne. L'épreuve toutes catégories se déroule...

Challenge Van Eyck-DV : Les yeux tournés vers La Bernaudeau

Dimanche, à La Châtaigneraie en Vendée, le peloton Junior a rendez-vous pour la première course internationale de sa catégorie sur les routes françaises. Rémi...

Transversale des As de l’Ain : Les engagés

La 23e édition de la Transversale des As de l’Ain, épreuve toutes catégories, se dispute ce dimanche entre Saint-Vulbas et Cormaranche-en-Bugey sur 142,9 kilomètres. Le...

Grand Prix Rhône-Alpes Sud : Les engagés

Le Vélo Sprint Romanais Péageois organise ce samedi le Grand Prix Rhône-Alpes Sud à Bourg-de-Péage (Drôme). 149,5 kilomètres sont au programme de l'épreuve...

Grand Prix des Carreleurs : Les engagés

La Pédale d'Alsace organise ce samedi la 45e édition du Grand Prix des Carreleurs-Souvenir Gustave Koehler à Ernolsheim-sur-Bruche (Bas-Rhin). Au programme : un circuit de 4,8 km à...

Blessé, Guillaume Bonnet « essaie de relativiser »

Malgré deux Tops 15, Guillaume Bonnet connaît un début de saison galère. Dès sa deuxième course, sur le Tour de l’Ardèche Méridionale, il...

Répétition générale à Gand avant Hong Kong

Vendredi et samedi, l'élite belge du cyclisme sur piste va se confronter à de grands noms internationaux venus de 17 pays au vélodrome Eddy Merckx de Gand pour l'International Track...

Tro Bro Leon : Les équipes 2017

Les organisateurs du Tro Bro Leon (1.1) ont retenu 19 équipes pour la 34e édition de leur épreuve. La course 1.1 sera la huitième manche de la Coupe de France-PMU. Elle aura...

Joeri Stallaert aux anges sur le podium

La troisième marche du podium, à la Nokere Koerse derrière Nacer Bouhanni et le champion de Grande-Bretagne Adam Blythe, représente pour Joeri Stallaert, un moment fort...

Flèche de Locminé : Les engagés

La 38e édition de la Flèche de Locminé-Souvenir Henri Le Bras (Elite Nationale) se dispute ce dimanche dans le Morbihan. Au programme : 98,6 km en ligne et 8 tours de circuit de 6,9...

Ronde du Printemps : Les engagés

La 32e édition de la Ronde du Printemps (Fédérale Juniors) se dispute ce dimanche à Plancoët dans le département des Côtes d'Armor. L'épreuve en ligne...

Tour du Pays Courvillois : Les engagés

L'Etoile Filante Courvilloise organise ce samedi la 13e édition du Tour de la Communauté de Communes du Pays Courvillois à Friaize (Eure-et-Loir). Au programme de l'épreuve...

Grand Prix de Buxerolles : Les engagés

La 26e édition du Grand Prix Cycliste de la Ville de Buxerolles (Elite Nationale) se dispute ce dimanche dans le département de la Vienne. 145,2 kilomètres -11 tours de 13,2 km- sont...

Prix de Bonneval : Les engagés

L'AC Sud 28 Châteaudun organise ce dimanche le Prix de Bonneval-Prix Laurent Bezault dans le département d'Eure-et-Loir. Au programme : un circuit de 12,3 km à parcourir 9 fois soit...

Paris-Camembert : Les équipes 2017

Les organisateurs de Paris-Camembert (1.1) ont retenu 16 équipes pour leur course qui aura lieu le 11 avril 2017.Grande nouveauté pour la 78e édition, la ligne d'arrivée déménage...

Tour PACA Juniors - Ep. 1 : Les engagés

La première épreuve du Tour PACA Juniors (Fédérale Juniors) se dispute ce samedi au Mont Faron (Var). Au programme un contre-la-montre en côte du Mont Faron de 3,9 kilomètres....

Jelle Mannaerts à l'écoute de Johan Museeuw

Douzième du Samyn, quinzième sur l'Omloop van het Waasland et sur la Nokere Koerse ce mercredi, sans compter la troisième place sur Gand-Staden (1.12), Jelle Mannaerts réalise...

Une nouvelle épreuve pro en Belgique

Une nouvelle épreuve 1.1, la Famenne Ardenne Classic, aura lieu le 11 octobre prochain à Marche-en-Famenne. 'Nous trouvions qu’il manquait une course pro en Province de Luxembourg',...

David Rivière : « Y penser sans se prendre la tête »

Après Clément Orceau sur les Plages Vendéennes, Mathieu Burgaudeau sur Manche-Atlantique, David Rivière... Le coureur du Vendée U s’est imposé le week-end...

Tour du Cameroun - Et. 6 : Classements

Rutger Roelandts (Naturablue Cycling Team) a remporté ce jeudi la sixième étape du Tour du Cameroun (2.2), courue sur 157 kilomètres entre Douala et Kribi. Le Belge a devancé...

Killian Théot : « Ça valait le coup »

A la mi-mars, Killian Théot peut déjà mettre une croix dans sa liste d'objectifs en face de la ligne : ''remporter une épreuve fédérale”. ''Je n'avais pas...

Vidéo : Revivez le Souvenir Louison-Bobet

Cyrille Patoux (VC Pays de Loudéac) s'est imposé au sprint massif samedi lors de la 34e édition du Souvenir Louison-Bobet (Elite Nationale), courue sur 158,6 kilomètres autour...

Charlotte Bravard : « Envie de confirmer »

Charlotte Bravard a 'toujours du mal en début de saison' mais les sensations sont déjà là. 'Cette année, j'ai envie de confirmer ma saison 2016', fait savoir la sociétaire...

Châtillon-Dijon : Les engagés

La classique Châtillon-Dijon-Grand Prix Luigi-Maggioni (Elite Nationale), organisée par le SCO Dijon, se dispute ce dimanche. 156 kilomètres sont au programme. Le départ fictif...

Critérium du Dauphiné : Le parcours dévoilé

La 59e édition du Critérium du Dauphiné, qui aura lieu du 4 au 11 juin prochains, a été dévoilée ce jeudi à Lyon (Rhône). L'épreuvé...

Clément Champoussin, 100 % routier

Pendant que les « grands » ferraillaient sur Paris-Troyes (1.2), la jeune garde du Chambéry CF se faisait les dents sur la Multipole-de-Berre, une épreuve prisée des 2e...

Benjamin Molinaro a joué à saute-mouton

Benjamin Molinaro, Youen Glon et Kyliane Perrier en avaient des choses à se dire pendant leur sortie du mardi. Les trois pensionnaires du sport-études du lycée Beaumont à Redon,...

Grand Prix de Ladiville : Les engagés

Le Grand Prix de Ladiville se dispute ce samedi dans le département de la Charente. Au programme de la course organisée par l'AC4B : un circuit de 12 km à effectuer 10 fois soit 120...

Jérémy Leveau : « Du mal à m'affirmer »

Dimanche, Jérémy Leveau a pris la cinquième place de Paris-Troyes (1.2). Pas de quoi satisfaire le pensionnaire de la formation Roubaix-Lille Métropole, qui devait emmener le...

A travers les Hauts-de-France : Les étapes dévoilées

Les organisateurs d'A travers les Hauts-de-France (ex-Paris-Arras Tour), qui aura lieu du 19 au 21 mai, ont dévoilé leurs villes-étapes. L'épreuve de classe 2 s'élancera...

La Mayenne fait école

Jacky Durand va être content. Le plus Flahute des coureurs français, vainqueur du Tour des Flandres en 1992, va voir une de ses idées reprises par les organisateurs de Gand-Wevelgem.Depuis...

Nokere Koerse : Classement

Nacer Bouhanni (Cofidis) a remporté au sprint ce mercredi la 72e édition de la Nokere Koerse-Danilith Classic (1.HC), une épreuve disputée sur 192,3 kilomètres entre...

Tour du Cameroun - Et. 5 : Classements

Déjà vainqueur lundi, Meron Teshome (Bike Aid) a récidivé ce mercredi en remportant la cinquième étape du Tour du Cameroun (2.2), courue sur 108 kilomètres...

Gand-Wevelgem U19 : La sélection des Hauts-de-France

La sélection des Hauts-de-France participera le 26 mars prochain à la première manche de la Coupe des Nations Juniors, à savoir le Grand Prix André Noyelle (Gand-Wevelgem...

BMC : Leo Appelt sur la touche

BMC Development Team devra faire sans Leo Appelt pendant plusieurs semaines. Le coureur allemand, âgé de 20 ans, a chuté ce dimanche à l'occasion de la Rabobank Dorpenomloop...

Tour du Pays de Lesneven : 22 équipes au départ

La 19e édition du Tour du Pays de Lesneven aura lieu les 1er et 2 avril prochains dans le département du Finistère. L'épreuve toutes catégories accueillera 22 équipes,...

Le Championnat de France Universitaire de retour

Le Championnat de France Universitaire est de retour au calendrier après une absence d'un an. Il aura lieu le samedi 22 avril prochain à la Barben (Bouches-du-Rhône).Seules des épreuves...

Tour du Cameroun - Et. 4 : Classements

Salaheddine Mraouni (Maroc) s'est imposé mardi lors de la quatrième étape du Tour du Cameroun (2.2), disputée sur 98 kilomètres entre Limbé et Kumba. Le Marocain...

Tour du Cameroun - Et. 3 : Classements

Meron Teshome (Bike Aid) s'est imposé lundi lors de la troisième étape du Tour du Cameroun (2.2), disputée sur 101 kilomètres entre Mbanga et Limbé. Il a devancé...

Les Championnats d'Europe perdent de l'argent

La France a reçu et organisé trois Championnats d'Europe en 2016 : sur route à Plumelec, sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines et de cyclo-cross à Pont-Château....

Nantes-Segré : Classement

Yoann Paillot (Océane Top 16) a remporté ce dimanche la 38e édition de la classique Nantes-Segré (Elite Nationale), disputée sur 166,5 kilomètres entre Petit-Mars...

Triptyque des Monts-et-Châteaux : Les équipes 2017

Les organisateurs du Triptyque des Monts-et-Châteaux (2.2) ont retenu 22 équipes. La course aura lieu du 31 mars au 2 avril 2017 (voir les étapes ici). Le vainqueur succèdera...

Handzame Classic : Les engagés

La Handzame Classic (1.1) se dispute ce vendredi entre Bredene et Handzame sur une distance de 197,7 kilomètres. Erik Baska (Bora-Hansgrohe) fut le plus rapide au sprint en 2016. Cette course est...

Handzame Challenge : Les engagés

La Handzame Challenge (1.12 IC1) se déroule ce vendredi, le même jour que les professionnels. Cet interclub est le troisième de la saison pour les Elites sans Contrat/Espoirs. L'équipe...

Romain Guillot : « Apprendre de ses erreurs »

Bilan mitigé pour Romain Guillot après la première manche de la Coupe de France DN2. Certes, le pensionnaire du VC Villefranche Beaujolais a décroché une 7e place prometteuse...

Essor Breton : Les équipes retenues

L'Essor Breton, qui aura lieu en 2017 du 5 au 8 mai, accueillera 18 équipes, annonce Le Télégramme. L'épreuve Elite Nationale aura au départ onze clubs de DN1 et trois...

Armand Mégret n'a pas dit son dernier mot

Les chiffres du Suivi médical réglementaire sont à la baisse. C'est loin d'être une bonne nouvelle. La subvention ministérielle est passée de 319 025 euros en 2011...

Alexis Carlier sur la touche jusqu'à l'été

Gros coup dur pour Alexis Carlier. Locomotive du Team Martigues SC-Drag Bicycles l'an passé, le désormais pensionnaire du Team Pro Immo Nicolas Roux n'a toujours pas pu disputer la moindre...

Macron : « J'ai gagné en maturité »

Lui n'est pas encore en campagne mais a déjà deux victoires. Vainqueur de l'étape en ligne, Anthony Macron a remporté le week-end dernier les Boucles de Seine-et-Marne. “Mon...