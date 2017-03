Le malheureux Hugo Cante (Cycle Poitevin) qui abandonnera à 5 km de l'arrivée, mène l'échappée finale devant le Bressuirais Charly Launay et le jeune Charentais Jérémy Bellicaud. - (Photo co...

Deux-Sèvres - Niort - Cyclisme - Grand Prix de Gourgé - Jérémy Bellicaud (Angoulême VC) au panache

Jérémy Bellicaud (Angoulême VC) au panache

Ce 18e Prix André Decoux a connu une belle participation suite aux annulations de plusieurs courses régionales. Ils étaient 92 au départ des catégories 2, 3 et juniors et 70 en 'Pass-Cyclisme'. Après un premier tour sous un déluge de pluie et de vent, la course connaîtra une accalmie ensoleillée jusqu'à deux tours de la fin.

Les premi...

Loir-et-Cher - Candé-sur-Beuvron - Cyclisme - Candé-sur-Beuvron - Donovan Grondin s'impose en finisseur

Donovan Grondin s'impose en finisseur

La météo exécrable de ce dimanche n'a finalement pas empêché le bon déroulement du prix de Candé (souvenir Dédé-Allory) qui a réuni 121 engagés. Cependant le fort vent a joué un rôle déterminant et dès le 20e kilomètre, on voit le peloton se scinder en trois, alors qu'à l'arrière plus d'un a déjà mis pied à terre.

Si de multiples escarmouches j...

Indre - Saint-Maur - Cyclisme - deuxième manche du challenge départemental des écoles de cyclisme - La relève était bien là aux Champs d'Amour -

La relève était bien là aux Champs d'AmourÂ

Certaines courses destinées aux adultes ont été annulées en raison de l'annonce de conditions météo détestables. Mais à Issoudun, les écoles de cyclisme étaient bien au rendez-vous de la deuxième manche du challenge départemental du Crédit Agricole.

Et ils ont eu raison car, hormis un vent un peu génant, ils sont passés à travers les gouttes, a...

(La Nouvelle République)